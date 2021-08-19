Kamudaki kamera ihalelerinin adresi aynı: Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başçı

Başta Milli Saraylar olmak üzere birçok kamu kurumunun kamera güvenlik ihalelerini alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başçı’nın, geçtiğimiz hafta yapılan 487 milyon TL’lik TEİAŞ ihalesini de aldığı ortaya çıktı.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), yıl sonuna kadar özelleştirilecek olmasına karşın geçtiğimiz hafta tartışmalı bir ihaleye imza attı. Ülke çapında iletim hatları ve bölge müdürlüklerine kurulacak yaklaşık 18 bin kamera ve donanımın satın alınacağı “Yapay Zekâ Tabanlı Entegre Güvenlik Kamera (CCTV) Sistemi” ihalesinin 5 Ağustos’ta yapılması kararlaştırıldı. Ancak yerli firmalar, şartnamenin tek bir firmaya yönelik hazırlandığı iddiasıyla itiraz edince, 38 sayfalık bir zeyilname hazırlandı ve ihale 9 Ağustos’a ertelendi.

İhale bedeli 487 milyon TL

Geçtiğimiz hafta TEİAŞ Genel Müdürlüğünde düzenlenen ihaleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı Fatih Başçı’nın sahibi olduğu ERB Yapı Sanayi, 487 milyon 179 bin TL’lik teklifle kazandı. Başçı, bundan önce de 2014 yılında TBMM’nin “kameralı güvenlik sistemi” ihalesini almıştı. İhale, fiyat sıralamasında 6 milyon 396 bin TL teklif tutarı ile 6. sırada olmasına rağmen ERB Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri Şirketi’ne verilmişti. Başçı, 11 Kasım 2020 tarihinde de TBMM ile 1 milyon 944 bin TL tutarında yeni bir güvenlik kamera sistemi kurulumu sözleşmesi imzaladı.

Milli Saraylar kamera sistemini de aldı

Başçı, 2019 yılında da Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Beykoz, Küçüksu ve Ihlamur Kasrı ‘kamera ve güvenlik sistemi alımı işi’ ihalesini 7.5 milyon TL bedelle almıştı. Bu dönemde kamudan çok daha fazla ihale aldığı iddia edilen Fatih Başçı’nın ismi son olarak, bu yıl Şubat ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden 24 milyon TL bedelle aldığı park yapım işi ile gündeme gelmişti. Aynı ihale 19 Ekim 2020 tarihinde de yapılmış, ancak 4 firmanın katıldığı ihalede ERB Yapı’nın teklifi sınır değerin altında kalınca ihale Kasım ayında iptal edilmişti.

Çevre düzenlemesi işlerini de aldı

Başçı, ayrıca 2020 yılında ERB Yapı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre düzenlemesi işi, TOKİ’nin Tekirdağ’da yaptırdığı Millet Bahçesi çevre düzenlemesi işi ve Karaman Belediyesi’nin Şehir Parkı ihalelerini aldı. Bu üç ihalenin toplam bedeli, 21 milyon TL’yi buldu. MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğünün bu yıl Mart ayında açmış olduğu kamera sistemi alımı ve kurulumu işi de 194 bin 500 TL bedelle ERB Teknolojiye verildi.