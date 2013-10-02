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Kamuda türban serbestisi ve sınır ötesi tezkere resepsiyona damga vurdu

Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in 24. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı

02 Ekim 2013 00:17

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM’nin 24. Dönem 4. Yasama yılı resepsiyonu bir ilklere de imza attı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ,  eşiyle konukları kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan, eşleriyle resepsiyona katıldı.  Hayrünissa Gül,  bir günde ikinci kez TBMM’ye gelmiş oldu.

Devletin üçlü zirvesi Çiçek, Gül ve Erdoğan eşleriyle objektifleri birlikte poz verdi. Genelkurmay Başkanı   Necdet Özel  ve komutanlar da ilginin odağı oldu. Başbakan Tayyip Erdoğan, BDP’lilerin bulunduğu tarafta demokratikleşme sohbeti yaptı. Hasip Kaplan ve Sırrı Sakık’a, “ Bu konuda en orta yol açıklama yapan siz oldunuz.  Bardağın dolu tarafını gösterdiniz” dedi. Sohbet bir süre daha devam etti. 

 

Davutoğlu: Her alanda özgürlükten yanayız

 

Resepsiyonun bir diğer gündem maddesini ‘türban’ oluşturdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de  destek veren  açıklama yaptı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri için  mevzuattan kaynaklanan bir engel olmadığını söylerken  Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, “Hangi siyasi iktidar olursa olsun, yapılan düzenlemeler özgürlüklere yansıtıyorsa ben mutluluk duyarım” dedi.  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, "Her alanda özgürlükten yanayız. Hiçbir kısıtlama olmasın istiyoruz”.

 

Sınır ötesi tezkeresi mi yolda?

 

Suriye’den sonra hükümetten  sınırötesi için yeni bir tezkere geleceği  çok konuşuldu. BDP, kanadı  iktidardan  böyle bir  bilgi gelmediğini  söylerken, “Bu ortamda niye ihtiyaç  duyulsun” yorumları  dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , CHP milletvekilleri resepsiyona  katıldı. İçki servisi yapıldı.  

 

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