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Ekonomi

Kamuda tasarruf tedbirleri yakıtla başladı

Kamu hizmetinde kullanılacak taşıtlar artık sadece ‘yakıt hariç’ olarak kiralanabilecek

02 Ekim 2014 16:16

Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere ‘yakıt dahil’ araç kiralamaya son verildi. Taşıtlar şoförlü veya şoförsüz kiralanabilecek ancak kiralama bedeli kasko değerinin yüzde ikisini geçemeyecek.

Bakanlar Kurulu, kamuda araç kiralama hizmeti alımına dair düzenlemede değişiklik yaptı. Kamu hizmetinde kullanılacak taşıtlar artık sadece ‘yakıt hariç’ olarak kiralanabilecek.

‘Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in 6. maddesinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Kasko değerinin yüzde ikisini aşamayacak

 

Değişiklikle, kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araçların aylık kiralama bedeline de sınırlama getiriliyor. Bu bedel, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliği tarafından o yılın ocak ayı itibariyle belirlenen kasko sigortası değerinin yüzde ikisini aşamayacak.

Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında ise aylık kiralama bedeli, yüzde iki kasko bedeli üzerine, yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde 50 artırımlı tutarı eklenerek belirlenecek.

Maliye Bakanlığı gerekli görürse bu oranları idareler ve taşıt cinsleri itibariyle yüzde 20'ye kadar arttırıp eksiltebilecek.

2 Ekim’den itibaren geçerli olan değişiklik, süreleri bitene kadar mevcut sözleşmeleri etkilemeyecek.

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