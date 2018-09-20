Kamuda tasarruf tebdirleri, Diyarbakır Karpuz Festivali'ni iptal ettirdi

1 Kasım 2016'dan bu yana kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 8.’si yapılması planlanan Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali'ni ‘kamuda alınan tasarruf tedbirleri’ gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

Diyarbakır'da bu yıl 8.'si yapılması planlanan ve uzun süredir hazırlıkların yapıldığı Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali, festivale 2 gün kala kamuda alınan tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Sputnik'te yer alan 18-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festival için kentin birçok noktasında billboardlara afişler asılarak festival programının duyurusu yapılmıştı. 18 Eylül'de Diyarbakır Hipodrumu'nda karpuz koşusu, 22- 23 Eylül'de festival korteji, karpuz yarışması Selçuk Balcı ve yerel sanatçılar konser verecek ve çayda çıra folklor gösterisi yapılacaktı.

Festivale 2 gün kala Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak festivalin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "22-23 Eylül 2018 tarihleri arasında ilimizde yapılması planlanan 8. Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali kamuda alınan tasarruf tedbirlerine örnek olmak adına iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.