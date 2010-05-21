Kamuda personel alımları

T24-



Bursa Yıldırım Belediyesi, sınavla 3 müfettiş yardımcısı alımında bulunacak.



Ayrıca Bartın, Adıyaman, Trakya, Gaziosmanpaşa, Erciyes ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli fakülteler için profesör, doçent ve yardımcı doçentler alacak.



Alımlara ilişkin duyurular, Resmi Gazete ile bazı gazetelerde yayımlandı.



Resmi Gazetede yer alan duyuruya göre TSE çeşitli illerde istihdam edilmek üzere, 46'sı lisans, 4'ü ön lisans mezunu olmak üzere toplam 50 adet kadrolu personel alacak.



Başvurular, 24 Mayıs 2010 tarihinden, 4 Haziran 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacak.



Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde, Ankara'da TSE'de yapılacak.



Başvuruda bulunan adaylar, sınava giriş şartlarında belirtilen KPSS puanlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralamaya tabi tutulacak ve her bir bölümde alınacak eleman sayısının dört katı aday sınava girmeye hak kazanacak.



Sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ilan edilecek.





BURSA-YILDIRIM BELEDİYESİ





Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bursa Yıldırım Belediye Başkanlığı, 7-8 ve 9. dereceler için sınavla 3 müfettiş yardımcısı alacak.



Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak, Yıldırım Belediyesind 21 Haziran 2010 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak.



Başarılı olanlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecek.





BAŞBAKINLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Öte yandan gazetelerde yer alan duyuruya göre Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi uyarınca 8 sözleşmeli personel alacak.



Adaylar detaylı bilgiyi, kurumun ''www.byegm.gov.tr'' internet adresinden temin edebilecekler.





AKADEMİK PERSONEL ALIMLARI



Resmi Gazetede yer alan duyurulara göre Bartın, Adıyaman, Trakya, Gaziosmanpaşa, Erciyes ve Namıkkemal Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli fakülteler için profesör, doçent ve yardımcı doçentler alacak.



Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü daimi statüde 4 doçent alımında bulunacak.



Tıp Fakültesinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları için 2, Diş Hekimliği Fakültesinin diş hastalıkları ve tedavisi bölümleri için de 2 olmak üzere 4 doçent alınacak.



Adaylar başvurularını 15 gün içinde, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bizzat yapacaklar.





TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, devamlı statüde 7 profesör ve 38 doçent alacak.



Başvurular 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.





GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ



Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü, 8 doçent ve 3 yardımcı doçent alımında bulunacak.

Buna göre Tıp Fakültesi için 6 doçent, 2 yardımcı doçent, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için 1 yardımcı doçent, Eğitim Fakültesi 1 ve Fen Edebiyat Fakültesi için de 1 doçent alınacak.

Detaylı bilgi üniversitenin http://www.gop.edu.tr adresinden temin edilebilecek.





ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ



Adıyaman Üniversitesi ise devamlı statüde çalıştırılmak üzere 10 profesör doktor, 7 doçent doktor istihdam edecek.



Alınacak olan öğretim elemanları Tıp ve Fen Edebiyat Fakültelerinde görevlendirilecek.

Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen Adıyaman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapacaklar.





BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Öte yandan Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, daimi statüde 7 doçent alacak.



Başvurular 15 gün içinde şahsen Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne yapılacak.





NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ



Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.



Adaylar ayrıntılı bilgiyi, üniversitenin htp://www.nku.edu.tr adresli web sayfasından temin edebilecekler.