Kamuda kadın-erkek eşitsizliği

T24- Türk bürokrasisinde açık ara erkek egemenliği hüküm sürüyor. Devletteki 8 bin 284 üst düzey yöneticinin 7 bin 713’ünün erkek, 571’inin ise kadın olduğu belirlendi. Devlette 2 milyon 330 bin 909 memur kadrosu bulunuyor. Bunların 1 milyon 769 bin 730’u dolu, 561 bin 179’u ise boş olarak duruyor. Memur kadrolarındaki doluluk yüzde 75.92.



100 memurun 66’sı erkek



Kamu idarelerindeki dolu kadroların cinsiyetlere göre dağılımı da, her 100 memurun 66’sının erkek, 36’ünün kadın.





Buna göre, devlette 1 milyon 148 bin 1 erkek, 592 bin 923 de kadın memur görev yapıyor.



Yüzde 93 erkek yönetici

Kamuda üst düzey yönetici sayısı 8 bin 284. Bunların 7 bin 713’ü kadın, 571’i erkek görevli.

Bu şekilde üst düzey yönetici koltuklarının yüzde 93’ünde erkekler, yüzde 7’sinde de kadınlar oturuyor.



Müsteşarların tümü erkek

20 müsteşarın tümümün erkek olduğu kamuda, 79 müsteşar yardımcısının da sadece 2’sinin kadın olduğu görülüyor. Bakanlıklarda 96 genel müdür koltuğunun 91’inde erkekler bulunuyor.

175 valinin tümünün erkek olduğu ülkemizde, 450 vali yardımcısının da ancak 12’si kadın. Kaymakam kadın sayısı 19’da kalıyor.





261 Bölge Müdürü arasında da tek bir kadın görev yapmazken, 959 Daire Başkanı içinde de kadınların sayısı 139 olarak belirleniyor.





* Dolu kadro oranı, din hizmetlerinde yüzde 93.11’i, eğitim öğretim hizmetlerinde yüzde 92.01’i, emniyet hizmetlerinde yüzde 91.33’ü bulurken, genel idare hizmetlerinde yüzde 58.91, öğretim elemanlarında yüzde 62.58, sağlık hizmetlerinde ise yüzde 75.59’da kalıyor.



KİT’lerde kadın yok

18 Genel Müdürün tümünün erkeklerden oluştuğu KİT’lerde de tablo değişmiyor.





63 Genel Müdür Yardımcısının sadece 3’ünü kadınların oluşturduğu KİT’lerde, 22 Bölge Müdürü arasında tek bir kadın dahi yer almıyor.





172 Daire Başkanının içinde de kadın sayısı 7’de kalıyor.





KİT’lerdeki 800 Müdür Yardımcısının 186’sı, 15 bin 175 memurun 5 bin 24’ü, bin 234 veznedarın 220’si kadın. KİT’lerdeki 36 sekreter kadrosunun 31’inde ise kadınlar görev yapıyor.



Avukatlık ve sağlıkta kadın erkeği geçiyor

Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre, kadınlar, kamuda erkekleri sadece hukuk müşavirliği ve avukatlık ile yardımcı sağlık personelinde geçebiliyor.





Hukuk müşaviri ve avukatlık kadrolarında 2 bin 639 kişi çalışırken, bunların bin 576’sını kadınlar, 1.063’ünü erkekler meydana getiriyor.





108 bin 364 yardımcı sağlık personeli kadrosunun da, 99 bin 564’ünü kadınlar, 8 bin 800’ünde ise erkekler bulunuyor.