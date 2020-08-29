Kamuda esnek çalışmada bakanlıklar kuralları belirlemeye başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kamuda esnek çalışma sisteminde bakanlıklar uygulamaya sınırlamalar getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı esnek çalışma genelgesinde yetki bakanlıklara bırakılmıştı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, bakanlıklar esnek çalışmaya ilişkin kuralları belirlemeye başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda personelin yüzde 40’ı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda esnek çalışma yapacak personel, toplam personelin yüzde 40’ını aşamayacak. Bu da personelin yarıdan fazlasının yine işyerinde çalışacağı anlamına geliyor.

Aile Bakanlığı’nda kritik personele esnek çalışma yok

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın genelgesinde, sundukları hizmete duyulan kritik ihtiyaç nedeniyle sosyal hizmet kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde görevli personel esnek çalışmadan yararlanamayacak.

Yetki amirlere bırakıldı

Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın genelgesinde de esnek çalışmaya dair yetki, birim amirlerine bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın genelgesinde ise yöneticilerin esnek çalışmadan yararlanamayacakları belirtildi.