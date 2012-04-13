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Dünya

Kamuda çalışanlara maaş yerine civciv dağıtıldı

Özbekistan'da Buhara şehrinin Vobkent ilçesinde isteyen memurlara maaşlarının karşılığı civciv verildi.

13 Nisan 2012 10:05

Özbekistan'da Buhara şehrinin Vobkent ilçesinde isteyen memurlara maaşlarının karşılığı civciv verildi. 


Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Buhara'nın Vobkent ilçesinde kamuda çalışan personele aylık yerine, Sırbistan'dan getirilen 20 bin civciv dağıtıldı. 4 bin 500'ü ise ilçedeki dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak verildi.

Vobkent Belediye Başkan Yardımcısı Mahmud Halimov, yaptığı açıklamada, Sırbistan'dan getirilen yumurtadan elde edilen civcivlerin ilçedeki kamu kurumlarında çalışanlardan gönüllü olanlara verildiğini söyledi. Uygulamanın Özbekistan Bakanlar Kurulu'nun ilçe ve kasabalarda tavuk üretimi, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik aldığı karar çerçevesinde yaptıklarını belirten Halimov, bir sonraki ay için de 40 bin civciv siparişi alındığını kaydetti.

Belediyenin uygulamadan gelir elde etmediği, sadece ilçe halkının refahının artırılmasının amaçlandığını ifade eden Halimov, Sırp tavuklarının iki ay da yumurtlamaya başladığını ve Özbek tavuklarından daha çok verim elde ettiklerini anlattı.

Civcivlerin zorla verilmediğini, yalnızca talep edenlere dağıtıldığını belirten Halimov, halkın ilk başta uygulamaya şüphe ile baktığını, ancak civciv alanların memnun kalmaları üzerine civcivlere olan talebin daha da arttığını dile getirdi. Halimov ayrıca ilçedeki herkesin bu civcivlerden satın alabileceğini sözlerine ekledi. Vobkent'te görev yapan bir öğretmen, "Bizim her birimize 10'ar civciv almamız önerildi. Her civciv 5 bin 500 Som'dan (2,5 dolar), bunlar yerli civcivlerden daha pahalı" diye konuştu.


 

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