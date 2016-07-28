Kamuda belge sızdırmayı önlemek için nöbetçilik sistemi geliyor

Başbakanlık, 15 Temmuz'da darbe girişiminin ardından kamu kurum ve kuruluşlarını uyararak, mesai saati sonunda çalışanların kurumdan ayrılmalarını, kontrol amaçlı bir nöbetçi bırakılmasını istedi. Uygulama, "bilgi belge sızdırma ya da kaçırmaları engellemek" için başlatıldı. Uygulamanın " Fuat Avni" operasyonu kapsamında çok sayıda şüphelinin bilgi sızdırmaktan gözaltına alınmasının ardından başlatıldığı öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında izinler iptal edilmişti. Başbakanlık, "bilgi ve belge sızdırılmasının" önlenmesi amacıyla yaptığı uyarıda özetle şunları kaydetti:

* Kamu kurum ve kuruşlarında çalışanlar mesai bitim saatinde işten çıkacak.

* Kamu kurum ve kuruluşlarının bina girişlerinden itibaren bütün alanlarda kontrolü kolaylaştırmak için personele verilen daimi giriş kartı mesai süresince sol yakaya veya boyuna takılı olarak taşınacak.

* Her birim veya ünite amiri, kendi birimlerine ait çalışma odalarında ve bu odaların giriş-çıkışa açıldığı koridorlarda, her gün için birer nöbetçi personel görevlendirecek.

* Nöbetçiler, kurumda kimse kalıp kalmadığını kontrol edecek. Bu yolla mesai sonrasi yöneticilerin bilgisi dışında yapılacak yazışmalar önlenecek. Kapı ve pencerelerin kapalı olduğu, içeride kimsenin kalmadığı kontrol edilecek.

* Nöbetçiler ziyaretçilerin koridorlarda keyfi dolaşmalarını önleyecek. Şüpheli harekette bulunanların takibini yapacak ve güvenlik personeline bildirecek.

Bina etrafında duvar yapılacak

* Çalışma saatleri dışında, kuruma girmek isteyen personel, birim amirlerine veya güvenlikten sorumlu birime önceden bildirilecek. Kayıt defterine işlenecek ve defterler ilgili personel tarafından imzalanacak.

* Gizli ve gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalışan personel için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması tekrar yapılacak.

* Okul bahçesine araç alınmayacak. Öğrenci servislerine ayrılan alan dışında park yapılmayacak.

* Hizmet binalarına giriş yapan ziyaretçilerin, giriş ve çıkışları mutlaka güvenlik ve müracaak memuru refakati ile sağlanacak.

* Binaların etrafı duvar, tel örgü gibi engellerle çevrilecek ve belirli noktalara güvenlik kontrolü kulübesi yaptırılacak.

* Personelin bilgi sistemlerine giriş şifreleri değiştirililecek ve kimseyle paylaşılmayacak.

OHAL büroları talimatı

Tüm illerdeki OHAL bürolarından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen talimatta ise personellerin telefonlarının her an görüşmelere açık bulundurulması, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de verilecek talimatla görevlerinin başına dönmeleri gerektiği bildirildi.

Hükümetin OHAL uygulaması kararı çerçevesinde hazırladığı kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) ikincisi tamamlandı. Kararnameyle, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor. Cemaatin tüm medya kuruluşları kapatılıyor. Edinilen bilgiye göre, üçüncü ve dördüncü kararnameyle ilgili hazırlıklar da sürüyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen kararnamede yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

* Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Bu komutanlıklardaki tüm özlük haklara bakan karar verecek. Terfi gibi düzenlemeler ayrıca planlanacak. Jandarma Genel Komutanlığı orta vadede kır polisine dönüştürülecek.

* Savcıların yetkileri arttırılacak.

* Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önceden gündeme gelen öğretmen alımı da bu KHK ile yapılacak. 20 bin öğretmen alınacak. Bu öğretmenler Doğu ve Güneydoğu'da kullanılacak. Çakılı kadro olarak adlandırılan bu atamalarda görev alan öğretmenler, atandıkları yerlerin dışına tayin isteyemeyecek.

* FETÖ'ye ait olan tüm medya kuruluşları kapatılacak. Bunlar arasında dağıtım şirketleri, radyo ve televizyon kuruluşları, gazeteler ve dergiler de olacak. Buna ilişkin liste de ekli olarak KHK'da yayınlanacak.

* Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve odalarda da FETÖ ayıklaması yapılacak. Bu ayıklama kurumsal bazda olabileceği gibi isim isim de yapılabilecek. Meslek kuruluşlarındaki görevden almaya, ilgili bakanlıklar yetkilendirilecek.

* YAŞ toplantısında alınacak kararlarla yapılacak FETÖ ayıklamasının dışında, ilgili kuvvet komutanlarına kendi kurumlarındaki sivil veya askeri personelle ilgili görevden alma yetkisi de verilecek.