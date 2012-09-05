Kamuda başörtüsüne 'görevin gerektirdiği nitelik' kriteri

Yeni anayasa için ön çalışma yapan Yazım Alt Komisyonu, kamu hizmetine girme hakkıyla ilgili maddenin taslağını oluşturdu. AK Parti, kendi teklifinde yer alan ve türbanlılara kamuda çalışma olanağı getireceği savunulan ifadelerde esnek davrandı.

CHP’li üye Rıza Türmen başkanlığında dün yapılan toplantıda, “Türk vatandaşı” kavramıyla ilgili anlaşmazlık yaşandı. MHP, birinci fıkrada yer alan, “Her vatandaş kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir” ifadesinde “Türk vatandaşı” tanımının kullanılmasını istedi. Ak Parti, “Hizmete alınmada liyakat dışında hiçbir şart aranmaz” ifadesini önerdi. Diğer partiler mevcut Anayasa’daki “görevin getirdiği nitelik” şartında ısrar etti. Ak Parti uzlaşmak amacıyla türbana serbestlik getirecek ifadelerden biri olarak gösterilen bu önerisinden vazgeçti. BDP’nin önerisiyle taslağa cinsiyet ayrımcılığına karşı güvence oluşturacak bir ifade de eklendi. Maddenin alt komisyonda benimsenen çekinceli hali şöyle:

“Her vatandaş (MHP önerisi: Her Türk vatandaşı) (BDP önerisi: kamu hizmetlerinden yararlanma ve) kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım yapılamaz, görevin getirdiği nitelikler saklı kalmak kaydıyla cinsiyetler arası eşitlik ilkesi gözetilir.”

Provokatör tartışması

Toplantının başında ise provokatör tartışması yaşandı. Geçen hafta anlaşmazlık nedeniyle atlanan siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin madde yeniden gündeme geldi. CHP’li Süheyl Batum, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in “parti kapatılmasına siyaset kurumunun da müdahil olması” isteğini eleştirdi. Batum, Önder’e, “Sen ‘partileri yargıçlar kapatmasın Başbakan kapatsın’ diyorsun” deyince Önder tepki gösterdi. Önder önerisinden böyle bir anlam çıkarılamayacağını belirtirken Batum ısrarcı oldu. Bunun üzerine Önder ayağa kalkarak, “Sen provokatörsün. Provokasyon yapıp buraları karıştırmaya geliyorsun” diye bağırdı. Kızgın milletvekillerini diğer üyeler yatıştırdı.