Kamuda atamalar ve görevden almalar; 3 yeni vali, 8 yeni rektör...

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yeni atamalar gerçekleştirildi. Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafa Masatlı atandı.

Cumhurbaşkanlığının atama kararnamesiyle, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek'in ataması yapıldı.

9 ile yeni emniyet müdürü

2019 öncesi kamuda yeni görevlendirmeler yapıldı. Atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. Adana, Iğdır Siirt ve Karabük emniyet müdürüleri görevden alındı. Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman görev alacak.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e ise yeni il emniyet müdürleri atandı.

Rektör atamaları

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre 8 üniversiteye de yeni rektör atandı.