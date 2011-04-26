-KAMUDA 30 YAŞ SINIRI KALDIRILIYOR ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, kamuda görev alacaklar konusunda yaş sınırıyla ilgili kısıtlamaları kaldıracaklarını bildirdi. Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, gündemlerinde olan konular hakkında bilgiler verdi. Bakan Çiçek, kamuda görev çalacaklarla ilgili de bir kısım düzenleme yapılacağını ifade ederek, bu konuda şu bilgileri verdi: ''Kamuda çalışacaklarla ilgili, bir kısmı kanundan bir kısmı yönetmeliklerden kaynaklanan bir yaş sınırı var. Kamuda görev alacak memur adayları için bir çok ilanlarda '30 yaşından gün almamış olması' gibi bir kısım kısıtlamalar getiriliyor. Bunların bir kısmı yönetmelik meselesidir, bir kısmı da kendi özel kanunlarında var. Bugün yaptığımız toplantıda bu kısıtlamaları kaldırıyoruz. Yönetmeliklerden kaynaklananlar varsa yönetmelikler süratle değiştirilecek, diğer şartları taşıyanlar kamuda görev alabileceklerdir. Kanundan kaynaklanan sıkıntı varsa Meclis'in son günlerinde çıkardığımız yetki yasasına dayandırılarak bunu da ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Böylece puanı tutan ve hangi kuruma girecekse o kuruma mahsus şartları taşıyan kişiler 'artık 30 yaşı geçtiydi geçmediydi' o tartışmaya bakmaksızın doğrudan kamuda göreve başlayabilecekler.''