'Dink cinayetinde kamu vicdanı gerçek suçluların ortaya çıkarılmasıyla rahatlayacaktır'

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, "Gazeteci Hrant Dink’in katilleri ve azmettiricileri hala açığa çıkarılamamıştır. Kamu vicdanı, ancak adil bir yargılama ile bu cinayetin ardındaki gerçek suçluların ortaya çıkmasıyla rahatlayacaktır" dedi.

TGC Yönetim kurulu, Hrant Dink'in ölümünün 8'inci yıl dönümünde yayınladığı mesajda, "Düşündükleri ve yazdıkları nedeniyle gazetecilerin yargılanması ve tutuklanmasının olağan hale geldiği bir ortamda basın özgürlüğünden söz edilemiyor" açıklamalarından bulundu.



TGC Yönetim Kurulu'nun Hrant Dink'in ölümünün 8'inci yıl dönümünde yayınladığı mesajın tam metni şöyle:

"Gazeteci Hrant Dink’in katilleri ve azmettiricileri hala açığa çıkarılamamıştır. Kamu vicdanı, ancak adil bir yargılama ile bu cinayetin ardındaki gerçek suçluların ortaya çıkmasıyla rahatlayacaktır”

“Evrensel barışı savunduğu ırkçılığa ve ayrımcılığa cesaretle karşı çıktığı için öldürülen meslektaşımız Hrant Dink’in katillerinin ve azmettiricilerinin sekiz yıldan bu yana açığa çıkarılmasını bekliyoruz. Kamu vicdanı, ancak adil bir yargılama ile bu cinayetin ardındaki gerçek suçluların ortaya çıkmasıyla rahatlayacaktır. Günümüz Türkiye’sinde aralarında Hrant Dink’in de bulunduğu 64 gazeteci cinayetinin tetikçi ve failleri ortaya çıkarılamamış, ülke bu ayıpla baş başa bırakılmıştır.



Günümüzde de halkı doğru ve yansız bilgilendirme görevini üstlenmiş meslektaşlarımız, baskı ve tehditler altında çalışıyorlar. Bir yandan siyasi ortamın yarattığı bölünmüşlük öte yandan ceza yasalarında yer alan basına ilişkin maddelerin çoğunlukla gazeteci aleyhine yorumlanması, meslektaşlarımızı oto sansüre zorluyor. Düşündükleri ve yazdıkları nedeniyle gazetecilerin yargılanması ve tutuklanmasının olağan hale geldiği bir ortamda basın özgürlüğünden söz edilemiyor.

Sevgili Hrant Dink'i ölüm yıl dönümünde özlemle anarken, biliyoruz ki ırkçılığın, ayrımcılığın olmadığı barışçıl bir toplumu yaratmak, medyada nefret söylemini ortadan kaldırmak için hepimize büyük görevler düşüyor.”