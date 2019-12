Kamu sosyal tesislerinin ücreti yeniden belirlendi

Maliye Bakanlığı, kamuya ait eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler, kreş ve çocuk bakımevleri ile spor tesislerinden yararlanma ücretlerini yeniden belirledi.



Maliye Bakanlığının, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, 1 Nisan 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.



Tebliğe göre, nitelikli kamu eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kamu personelinden alınacak asgari günlük yemek ücreti 9,05 liradan 9,75 liraya, konaklama ücreti ise 3,60 liradan 3,75 liraya yükseltildi. Konaklama bedelindeki asgari tutar, 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 5 lira olarak uygulanacak.



Eğitim ve dinlenme tesisleriyle ilgili özelliklerden en az 12 en fazla 14'ünü taşıyan tesislerde kişi başına günlük 8,25 lira yemek ve 3,25 lira konaklama bedeli alınacak. Konaklama bedelindeki asgari tutar 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 4,25 lira olarak uygulanacak.



Konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 1,25 lira, televizyon bulunanlarda günlük en az 1,5 lira ve klima bulunanlarda günlük en az 2 lira konut başına ilave bedel ödenecek.



Misafirhaneler ve kreşler



Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 5 lira alınacak. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilecek.



Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 90 lira olarak tespit edildi.



Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit edebilecek.



Spor tesisleri



Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı 3,25 lira ile 5 lira arasında bedel alınacak.



Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilecek veya daha az bir bedel alınabilecek.



Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başı en az 6 lira ödenecek.



Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmayacak. Söz konusu tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının yüzde 5'inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanacak.



Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulacak ve 2008 yılında görevlendirilen personel sayısı hiç bir şekilde aşılmayacak.



Bu tür yerlerde, 2009 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak ücreti sosyal tesis işletme gelirlerinden karşılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilecek.



Tesislerin bir önceki yıl doluluk oranları ile bu yıl yapılacak olan müracaat sayıları da dikkate alınarak doluluk oranı yüzde 50'nin altına düşen tesisler hizmete açılmayacak.



Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin yüzde 20'si müracaat sırasında avans olarak alınacak.