-Kamu sosyal tesis ücretlerine zam ANKARA (A.A) - 08.01.2012 - Maliye Bakanlığı, kamuya ait eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler, kreş ve çocuk bakımevleri ile spor tesislerinden yararlanma ücretlerini yeniden belirledi. Maliye Bakanlığının, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, 1 Şubat 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen yüzme havuzu, hamam, sauna, sıcak su, plaj gibi 21 özellikli eğitim ve dinlenme tesislerinde kişi başına günlük 12,20 lira yemek ve 4,75 lira (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 6,30 lira) konaklama bedeli alınacak. Özelliklerden asgari 12 ve en fazla 14 tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 10,35 lira yemek ve 4,15 lira (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 5,35 lira) konaklama bedeli ödenecek. Özelliklerin 12 tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 8,15 lira yemek ve 3,45 lira (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 5,10 lira) konaklama bedeli alınacak. Ayrıca, konut veya bağımsız bölümde, buzdolabı bulunanlarda günlük en az 1,65 lira, televizyon bulunanlarda günlük en az 1,90 lira ve klima bulunanlarda günlük en az 2,60 lira, konut başına ilave bedel alınacak. Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli, kişi başına her gece için en az 6,30 lira ödeyecek. Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine aynı tarife uygulanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 115 lira olarak tespit edildi. Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı, spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 4,15 lira, spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 6,30 lira bedel alınacak. Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilecek veya daha az bir bedel alınabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esas alınacak. Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulacak ve 2011 yılında görevlendirilen personel sayısı hiç bir şekilde aşılmayacak. Bu tür yerlerde, 2012 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak ücreti sosyal tesis işletme gelirlerinden karşılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilecek.