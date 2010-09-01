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Ekonomi

Kamu-Sen, Uzlaştırma Kurulu'na başvurdu

Toplu görüşmelerde hükümetin zam teklifini kabul etmeyen Kamu-Sen, Uzlaştırma Kurulu'na başvurdu.

01 Eylül 2010 03:00

T24- Toplu görüşmelerde hükümetin zam teklifini kabul etmeyen Kamu-Sen, Uzlaştırma Kurulu'na başvurdu. 5 uzmanın görev yapacağı kurul oluşturulduktan sonra 5 gün içerisinde başvuru ile ilgili karar açıklanacak.
    

Hükümetin yaptığı yüzde 4 artı 4 zam ve 80 TL ek ödeme teklifini kabul etmeyen Kamu-Sen, bir kez daha Uzlaştırma Kurulu'nun toplanması için Çalışma Bakanlığı'na başvuru yaptı.

Cnntürk'ün haberine göre, toplu görüşmelere yüzde 10 zam talebiyle oturan Kamu-Sen, hükümetin teklifini yetersiz bulmuştu.

Memur-Sen hükümet ile mutabakat metninin altına imza koyarken Kamu-Sen metni imzalamadı.

Kamu-Sen'in başvurusu çerçevesinde aralarında akademisyenlerin de yer alacağı 5 kişilik kurul toplantıya çağırılacak.

Kurul başvuru çerçevesinde Kamu-Sen'i sözlü olarak da dinleyecek.

Uzlaştırma Kurulu, memurlara hükümetin teklifinden daha yüksek bir oranda zam verilmesine karar verse dahi bu kararı bağlayıcı nitelik taşımıyor.

Uzlaştırma Kurulu kararlarına karşın memura zam konusunda son sözü yine Bakanlar Kurulu söyleyecek.

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