Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

Fatih YIMAZ/TOKAT, (DHA)- TÜRKİYE Kamu Sen Tokat İl Temsilciliği üyeleri, \'ek zam\' talebi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a mektup gönderdi.

Türkiye Kamu Sen Tokat İl Temsilciliği üyeleri, ücretlere ek zam talebinde bulunmak için Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya geldi. Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Kamu Sen Tokat İl Temsilcisi Hakan Akkaya, ülkede yaşanan ekonomik bir kriz olduğunu belirterek, \"Yetkililer tarafından kabul edilmese de yaşadığımız bir kriz var. Çok şükür \'rakamlar düşük, etkisi azalıyor\' demelerine rağmen maalesef hala dar gelirlilerinin, memurun, emeklinin, asgari ücretlinin, ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığı bir süreç yaşıyoruz. Özellikle son 6 aydır. Biz Türkiye Kamu Sen olarak 81 ilde bugün meydanlarda tıpkı Tokat\'ta olduğu gibi, ek zam ve güncelleme istiyoruz. Döviz yükseldiğinde, enflasyon rakamları arttığında bir anda bindiğimiz arabanın benzininden tutun da yediğimiz zeytine, peynire kadar her şeyin fiyatı güncelleniyor. Her şeye anında zamlar yapılıyor. Sadece güncellenmeyen, anında üzerine eklenmeyen bizim maaşlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımıza bugün burada bir mektup göndereceğiz. Bu mektupta diyeceğiz ki; Sayın Cumhurbaşkanım biz de yüzde 25 olan bir yıllık enflasyona karşılık hiç değilse sizin kadar bir zam bekliyoruz\" diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından kent merkezinde bulunan PTT\'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazılan mektubu gönderdi.

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