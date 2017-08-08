Kamu-Sen: Mülakat sistemi, yandaş kadrolaşma sağlıyor; ucube bir sistem

Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, memur alımlarında kullanılan mülakat sisteminin "yandaş kadrolaşma" amaçlı olduğunu belirterek, bu sınabları protesto edeceklerini söyledi. Koncuk "ucube" dediği sistem düzeltilene kadar sınavlara girmeyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kamuda yönetici atamalarında ve memur alımlarında getirilen mülakat sistemi “kadrolaşmaya” neden olduğu gerekçesiyle tepki çekti. Türkiye Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk da bu durumu eleştridi. Koncuk’un sosyal medya üzerinden yaptığı ankete katılanların yüzde 91’i de Koncuk’a destek verdi. Kamuya personel alımında “sözlü sınav” yani mülakat sistemi uygulanıyor. Ancak sistem “kadrolaşmaya” kapı açtığı için eleştiriliyor. Mülakatın olduğu her alanda “adam kayırma ve yandaş kadrolaşma” olduğuna dikkat çeken Türkiye Kamu-Sen, protestoya hazırlanıyor.

Mülakat sistemine tepki gösteren Türkiye Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, sosyal medya üzerinden anket yaptı. “Yönetici atamada ucube mülakat devam ederse bundan sonra yapılacak sınavları protesto ederim ve düzeltilene kadar asla girmem” diyen Koncuk’a ankete katılanların yüzde 91’i destek verdi. Anket için 3 bin 541 kişi oy kullandı. Koncuk, aynı anlayışın devam etmesi halinde tepki göstereceklerini belirterek, “Göstereceğimiz bu tepkilerin en neti, bu sınavları kökten protesto etmek olacaktır” dedi. “Bu anlayış ve ucube mülakat devam ettiği ve bir garanti verilmediği sürece bu sınavlara girmenin anlamsız olduğunu üyelerimize anlatacağız” diyen Koncuk, üyelerinin ve hak edenlerin bu kadar küçük düşürülmesini artık sineye çekmeyeceklerini ve yöneticilik sınavına girmemelerini tavsiye edeceklerini bildirdi. Koncuk uyarılarının dikkate alınmasını istedi. “Yoksa kimi hangi yolla atarsanız atayın siz bilirsiniz” diyen Koncuk, “İsteğiniz; liyakatsiz, kabiliyetsiz, kendi nefsinden başkasını düşünmeyen bir sürü insanı yönetici yapmaksa, sorumluluğu size aittir” değerlendirmesinde bulundu.

"Yerel çeteler var"

Koncuk, çalışanların haklarını gasp eden, yandaş kadrolaşma için devletin makam ve imkânlarını kullanan “yerel çeteler” olduğuna dikkat çekerek, “bilgisiz, donanımsız, egoist insanların yönettiği hiçbir kurum ve kuruluştan istenilen hizmet ve başarının sağlanmasının beklenemeyeceğini” belirtti.

Hükümete de çağrıda bulunan Koncuk, şöyle dedi:

“Hiçbir makul gerekçesi olmayan mülakat uygulamasından vazgeçin, MEB ve bakanlıkların taşra teşkilatlarını tahakkümü altına almış olan yerel çetelere engel olun, eğitim çalışanlarını ayrıştıran, ötekileştiren ve kendisine köle gibi gören bu yapıların önüne geçin. Yanlıştan dönmenin büyük bir erdem olduğunu tekrar vurguluyor; aksi takdirde eğitim çalışanlarının ve üyelerimizin, bu düzen devam ettiği sürece, önümüzdeki dönemlerde, üyelerimizle de istişarede bulunarak, mülakat sınavlarında yandaşlarınızla size mutluluklar dileyeceğini ve sınavlara girmeyerek protesto edeceğini bildiriyorum.”