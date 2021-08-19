Kamu mevduat bankaları 138 milyon dolar döviz açığı verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 13 Ağustos haftasında kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren yabancı para net genel pozisyonunu açıkladı.

Buna göre; kamu mevduat bankalarının döviz açığı 13 Ağustos haftasında 138 milyon dolar açık verdi.

Yabancı para net genel pozisyonu 6 Ağustos haftasında 107 milyon dolar ekside olarak açıklanmıştı.

Yasal özkaynaklar aynı haftada 36,42 milyar dolar oldu.

BDDK, bankaların döviz pozisyon açığının art arda 2 haftadan uzun bir süreyle özkaynakların yüzde 20'sini aşmasını istemiyor. Bankaların yılda altı defa bu limiti 2 hafta süreyle aşması sıkıntı yaratmıyor.