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Politika

'Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları' maddesine AKP öneri sunmadı

Komisyon üyesi CHP’li Kart, AKP’nin, 'Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları' ile ilgili düzenlemelerin kanunla yapılmasını istediğine dikkat çekti

26 Şubat 2013 21:56

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, Türkiye Barolar Birliği gibi anayasal güvencesi olan kuruluşlarla ilgili  “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları” maddesi müzakere edildi.  AKP,  maddeye ilişkin öneri sunmadı. Komisyon üyesi CHP’li Atilla Kart,  AKP’nin, bu kuruluşlarla ilgili düzenlemelerin kanunla yapılmasını istediğine dikkat çekti.  Söz konusu maddenin birinci ve ikinci maddesi değişik önerilerle CHP, MHP ve BDP arasında uzlaşma sağladı. Madde anlaşmayı gösteren yeşil renkle yazıldı. İlgili madde şöyle:

 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

 

Madde- (1) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve mesleğin etik kurallara uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla kanunla kurulan (CHP Önerisi: idari ve mali özerkliğe sahip) ve organları kendi üyeleri tarafından, yargı gözetimi ve denetimi altında demokratik usullerle seçilen kamu tüzel kişilikleridir. (CHP Önerisi: Mali denetimleri kuruluş kanununda gösterilen usullere göre yapılır. Aynı meslek için birden fazla üst kuruluş kurulamaz ve meslek kuruluşlarının üst kuruluşlarına üyeliği zorunludur.)

Madde- (2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçilmiş organları yargı kararı olmaksızın (CHP-BDP Önerisi: geçici ve) sürekli olarak görevden uzaklaştırılmaz ve yerlerine yenileri seçimle gelir.

 

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