Kamu kurumlarına 652 yeni araç alımı yapılacak

TBMM'ye sunulan yeni bütçe yasa teklifine göre, önümüzdeki yıl kamu kurum ve kuruluşlarına ambulans ve motosikletler hariç bin 652 yeni araç alınacak. Cumhurbaşkanlığı filosuna 47 yeni araç katılacak; Hazine’nin ise cins ve fiyat sınırlamasına tabi olmadan alınacak 100 lüks aracı olacak.

Tamamının Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınacağı belirtilen araçlardan 30'u binek otomobil, 5'i 17 kişilik minibüs, 5'i pikap, 5'i panel ve 2'si de en az 41'er kişilik otobüsten oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı bu yıl da 2'si güvenlik donanımlı 26 yeni araç almıştı. Gelecek yıl milli saraylar için de 1 araç alınacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, bu yıl kamuya alınacak araç dağılımında en dikkat çekici alımı Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak. Bakanlık, önümüzdeki yıl tamamının cins ve fiyatını kendisinin belirleyeceği ve fiyat limitine tabi olmayan araç anlamına gelen T22 sıra cetveline tabi 100 adet taşıt alacak. Yeni araçların merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacağı ve parasının ilgili idarelerce ödeneceği belirtildi.

T22 dışında kamuya alınacak araçların ÖTV ve KDV hariç azami satın alma bedeli, otomobillerde 195 bin 500 ila 215 bin lira arasında değişiyor. T22'ye tabi araçlarda ise bu sınırlar gözetilmiyor.

Bakanlıklara yeni araçlar

Milli Savunma Bakanlığı 5 binek, İçişleri kaymakamlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 binek, Dışişleri dış temsilcilik hizmetlerinde kullanılmak üzere 4’ü arazi binek 7, Kültür ve Turizm 3 binek (finansmanı hibe), Çevre ve Şehircilik 1 binek otomobil (finansmanı hibe) alacak. Ticaret Bakanlığı da 30 binek otomobil alabilecek.

1050 adet tıbbi donanımlı yeni ambulans alınacak

Coronavirüs nedeniyle ciddi sıkıntı yaşanmasının ardından Sağlık Bakanlığı önümüzdeki yıl 1.050 adet tıbbi donanımlı yeni ambulans satın alacak. Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü de toplamda 120 motosiklet alımı yapacak. Yeni kurulan Helal Akreditasyon Kurumu da bir makam aracı ile 17 kişilik 1 minibüs alacak.