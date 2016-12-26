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Kamu kurumları 2017’de F klavyeye geçiyor

"Hazırlıklar devam ediyor..."

26 Aralık 2016 20:00

İstanbul AKP Milletvekili ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, "F klavyenin üzerindeki yeni standartlar belirlendi. Türkiye'de 2017'den itibaren kamu kurumları artık F klavyeye geçecek" dedi.  

Erdem, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Düşünce Platformu'nda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde Türkçe için önemli adımlar atıldığını hatırlatan Erdem’in F klavye ile ilgili söylediği sözler şöyle:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde F klavye ile ilgili genelge yayınlamıştı.  F klavyenin üzerindeki yeni standartlar belirlendi. Kelimelerin tamamı Türkçe olacak. Örneğin; klavye tuşları üzerinde önceden inceltme tuşları yoktu, onlar olacak. Euro, Dolar simgesi vardı TL'nin yoktu onlar olacak. Hazırlıklar devam ediyor.  Türkiye'de 2017'den itibaren kamu kurumları artık F klavyeye geçecek."

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