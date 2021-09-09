Kamu kuruluşlarında çalışanlara PCR testi zorunluluğu getirildi

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kamu kurumlarına gönderilen yazı ile aşı ya da test uygulamasının kamu kurumlarında da geçerli olacağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm kamu kuruluşlarına PCR testi zorunluluğuna ilişkin bir yazı gönderdi.

Genelgeye göre aşı olmayan kişilerden kamu kurumlarında da PCR testi istenecek. Testler kayıt altında tutulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada birkez PCR testi yaptırmaları işyer/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır" ifadeleri kullandı.