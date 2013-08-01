Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Memur sendikaları ile Hükümet arasında ilk kez yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinin ilk oturumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda başladı.

Toplu sözleşme masasında, Kamu İşveren Heyeti'ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine ise Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu başkanlık yapıyor.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in de yer alacağı heyette bulunacak diğer isimler şöyle: Kültür Sanat-Sen temsilcisi Yavuz Demirkaya, Bem-Bir-Sen temsilcisi Mürsel Turbay, Sağlık-Sen temsilcisi Metin Memiş, Eğitim Bir-Sen temsilcisi Ahmet Özer, Bayındır Memur-Sen temsilcisi Abdulhadi Karasapan, Toç-Bir-Sen temsilcisi Günay Kaya, Enerji Bir-Sen temsilcisi Zahit Borak, Diyanet-Sen temsilcisi Mehmet Bayraktutar, Büro Memur-Sen temsilcisi Yusuf Yazgan, Birlik Haber-Sen temsilcisi Şinasi Gülcüoğlu, Ulaştırma Memur-Sen temsilcisi Can Cankesen