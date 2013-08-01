T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Kamu görevlilerinin 2014-2015 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülecek toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı başladı

01 Ağustos 2013 18:04

Memur sendikaları ile Hükümet arasında ilk kez yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinin ilk oturumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda başladı.

Toplu sözleşme masasında, Kamu İşveren Heyeti'ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine ise Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu başkanlık yapıyor.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in de yer alacağı heyette bulunacak diğer isimler şöyle: Kültür Sanat-Sen temsilcisi Yavuz Demirkaya, Bem-Bir-Sen temsilcisi Mürsel Turbay, Sağlık-Sen temsilcisi Metin Memiş, Eğitim Bir-Sen temsilcisi Ahmet Özer, Bayındır Memur-Sen temsilcisi Abdulhadi Karasapan, Toç-Bir-Sen temsilcisi Günay Kaya, Enerji Bir-Sen temsilcisi Zahit Borak, Diyanet-Sen temsilcisi Mehmet Bayraktutar, Büro Memur-Sen temsilcisi Yusuf Yazgan, Birlik Haber-Sen temsilcisi Şinasi Gülcüoğlu, Ulaştırma Memur-Sen temsilcisi Can Cankesen

ETİKETLER

kamutoplu iş sözleşmesisendikakesk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24