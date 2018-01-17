Kamu işçisi, inşaatlardan hırsızlık yaparken yakalandı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde inşaatlardan matkap ve elektrik malzemesi çalıp sattığı iddia edilen Erhan U. (42), polis tarafından yakalandı. Bir kamu kuruluşunda işçi olarak çalıştığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Bandırma\'da inşaatlardan matkap ve elektrik malzemesi çalıp sattığı iddia edilen Erhan U., son girdiği inşaatta çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şikâyet üzerine görüntüleri inceleyip, çalışma başlatan Bandırma Emniyeti Asayiş Büro ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Erhan U.\'nun aracının bagajında çok sayıda matkap ve elektrik malzemesi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Erhan U.\'nun son 2 yıldır inşaatlardan hırsızlık yaptığını ve 14 ayrı inşaattan malzeme çaldığını belirledi. Şüphelinin bir kamu kuruluşunda işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Erhan U.\'nun çaldığı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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