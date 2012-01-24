-Kamu işçilerinin ikramiye takvimi belli oldu ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Kamu işçilerinin 2012 yılına ait ikramiye takvimi belli oldu. Konuya ilişkin Bakanlar kurulu kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurumlarında çalışan işçilere 2012 yılında kanunun 1'inci maddesine göre yapılacak ilave ödemenin birinci yarısının 31 Ocak 2012 tarihinde, diğer yarısının 29 Haziran 2012 tarihinde, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave ödemenin tamamı ise 27 Aralık 2012 tarihinde ödenecek.