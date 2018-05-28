"Kamu İhale Yasası 16 yılda 186 kez değişti, yasaya göre mi ihale, ihaleye göre mi yasa!"

Uzun yıllar Mimarlar Odası'nda görev alan, Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) kurucusu mimar Doğan Hasol, Kamu İhale Yasası'nın 16 Mayıs'ta değiştirildiğini duyurdu. Hasol, yasanın son 16 yılda 186 kez değiştirildiğini belirterek "Bir yasa ortalama ayda bir niçin değiştirilir acaba? "Yasaya göre mi ihale, ihaleye göre mi yasa?" diye sordu.

Mimar Doğan Hasol, sosyal medya hesabı Twitter'da Kamu İhale Kanunu'na ilişkin "Kamu İhale Yasası 16 Mayıs 2018 günü yine değiştirilmiş. Böylece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu son 16 yıllık dönemde, 187 ayda 186 kez değiştirilmiş oluyor. Bir yasa ortalama ayda bir niçin değiştirilir acaba? "Yasaya göre mi ihale, ihaleye göre mi yasa?" sorusu geliyor akla" paylaşımında bulundu.