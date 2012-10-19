Kamu İhale Kanunu yine değişiyor

TBMM Bayındırlık, İmar ve Turizm Komisyonu'nda, Kamu İhale Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Haklarında kamu davası açılmış kişilerin, kamu ihalesi için ödedikleri teminat, devlete gelir olarak kaydedilmeyecek. Söz konusu teminatlar, kişilere iade edilecek.

Teklif, kamu ihalesi için başvuran, ancak haklarında kamu davası açıldığı anlaşılan kişilerin, devlete gelir olarak kaydedilen teminatlarının, söz konusu kişilere iade edilmesini amaçlıyor.

Komisyonda teklif üzerinde görüşmelere geçilmeden önce usul tartışması açıldı. CHP ve MHP'li milletvekilleri, teklifle ilgili Hükümet'i temsilen kimsenin bulunmadığını, bu nedenle görüşmelerin yapılamayacağını ifade etti.

AKP'li milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili İdris Güllüce, toplantıya ara verdi. Hükümet'i temsilen Kamu İhale Kurumu temsilcilerinin gelmesinin ardından toplantı yeniden başladı.

MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, teklifin daha ayrıntılı incelenebilmesi için alt komisyonda yeniden ele alınmasını talep etti. Işık, Komisyon Başkanı Güllüce'nin bu talebi oylamaya sunması ve talebin kabul edilmemesinin ardından teklifin görüşmelerine geçilmesine tepki gösterdi. Alim Işık, komisyonun usule uygun çalışmadığını savunarak toplantıyı terk etti.

Teklif sahibi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök, yargı kararı kesinleşmediği sürece herkesin masum olduğunu anımsatarak, “Ancak buna rağmen, hakkında kamu davası açılan, yargılama süreci devam eden bir kişinin, kamu ihalesi için yatırdığı teminat, devlete gelir olarak kaydediliyor. Bu durum aslında Anayasa'ya da aykırı. Çünkü söz konusu kişinin suçlu olup olmadığı bilinmiyor. Devam eden bir yargı süreci var” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, mevcut düzenlemeye göre, haklarında kamu davası açılan kişinin, yargılama sürecinde kamu ihalelerine katılamadığını belirterek, “Ancak bu teklifle, haklarında kamu davası açılan kişilerin, yargılama süreci devam ederken kamu ihalelerine katılabilmelerine imkan tanınıyor” diye konuştu.

Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kaymak, teklifin yalnızca teminat konusunu içerdiğini ifade etti. Kaymak, savcılıklardan kurumlarına gelen bilgiye göre, söz konusu teklifin, haklarında kamu davası açılan 5 bin 412 kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.