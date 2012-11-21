Kamu hizmeti alımında Kürtçe kullanım için yasal çalışmalar başlıyor

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, kamu hizmeti alımında Kürtçe kullanım için yasal çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Hükümet, anadilde savunmadan sonra kamu hizmeti alımında Kürtçe kullanım için yasal çalışma yürütüyor. Başbakan Yardımcısı Atalay, çalışmanın sadece anadil değil, diğer dilleri de kapsayacağını söyledi.

Atalay, kamu hizmetinde Kürtçe kullanmayı hukuki zemine kavuşturmak için çalışma yaptıklarını belirterek "Anadili Türkçe olmayan, Türkçe bilmeyenler için. Ama biz bunu biraz da hukuki zemine kavuştururuz diye yapılacak çalışma bu. Bundan sonra yapılacak çalışma o" dedi.

Atalay, Meclis kulisinde anadilde savunma ve kamu hizmetinde Kürtçe'nin kullanılmasına ilişkin yasal çalışmalara ilişkin sorulara şu yanıtları verdi:

"Sadece anadil değil, diğer diller için de "Biliyorsunuz Bakanlar Kurulu'nda izin verilmiş bir kanun. Kelimesine kadar Bakanlar Kurulu'nda çalışıldı. O bir siyaset belgesidir. Siyaset belgesindeki politik kararın metin haline getirilmesidir. Metin haline getirilirsen belli formatların gözetilmesi gerekir. Çok büyük bir düzenleme. Sadece bir anadil gibi değil. Yargıda hiç kimse dil konusunda zorluğa düşmesin anlamında bir düzenlemedir. Başka diller için de geçerli. Avrupa'da yaşayan pek çok vatandaşımız var. Oradaki dili anadilinden daha iyi biliyor. Yargı konusu söz konusu olduğunda belki küçük bir detayı anlatmak dava için büyük önem kazanabilir. Biz de meramını ifade edebileceği bir yol açmış oluyoruz."

"Hiç dil bilmeyenler için her safhasıdır. Hiç dil bilmeyenler için mevcut mevzuatımızda zaten düzenleme var. Türkçe bilmiyorsa zaten her safhasında tercüman aracılığıyla meramını anlatıyor. Polisten tutun da en son yargı aşamasına kadar. Bu düzenleme Türkçe'yi az da olsa bilenler ve meramını daha iyi anlatacağını düşünenler için yapılan düzenlemedir. İkisini birbirine karıştırmamak gerekir. Zaten hukuk sistemimizde hiç dil bilmeyenler için düzenleme var. Türkçe'yi bilmiyorsa ne yapacak ki, yabancı olabilir, başka uyruklu olabilir. O değil bu ikisini ayırmak lazım."

"Anadilin kamuda kullanılmasına ilişkin çalışma yürüyor. Kamuda kullanılması değil, kamu hizmetlerinde kullanılması. Kamu hizmetlerinden herkesin rahatça yararlanması yönündeki… O zaten yürüyor. Herhangi bir valiliğe gidin bölgede. Orada zaten göreceksiniz. Diyelim ki sosyal yardımlardan faydalanmak, başvurmak isteyen vatandaşımız. Bir tane bayan gelmiş. Diyelim ki, Şırnak'tan, diyelim ki başka bir yerden. Zaten Türkçe bilmiyorsa sosyal yardım alırken mutlaka orada ona tercümanlık yapan birisi vardır zaten. Bazı valilerimiz acil çağrılara bile koydular farklı dilleri. Anadili Türkçe olmayan, Türkçe bilmeyenler için. Ama biz bunu biraz da hukuki zemine kavuştururuz diye yapılacak çalışma bu. Bundan sonra yapılacak çalışma o."