Kamu hastanelerinde vefat edenlerin borçları silinecek

T24- Kamu hastanelerinde vefat eden ve borçlarını ödeyecek mali durumu bulunmayan sosyal güvencesiz vatandaşların hastane borçları silinecek.











Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever, konu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının 2 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girdiğini söyledi. Atasever, düzenlemeden daha geniş bir kesimin faydalanabilmesi için de uygulamayı geçmiş dönemi kapsayacak şekilde 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli saydı. Bakanlık, vefat eden kişilerin ödeme gücünün bulunup bulunmadığını Sosyal Yardımlaşma Bilgi Bankası'dan tespit edecek.

Bakanlar Kurulu'nun, üniversiteler ve kamu hastanelerinde sağlık hizmeti aldığı sırada vefat edenlerle ilgili, " Hizmet bedelini ödeme yükümlüsü olduğu halde ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen kişilerden hizmet bedelleri tahsil edilmeyecek." içerikli kararına atıfta bulunan Strateji Geliştirme Başkanı Atasever, bu düzenleme ile önemli bir sosyal probleme 'kalıcı çözüm' bulunduğu değerlendirmesi yaptı.

Vefat eden kişilerin ödeme gücünün bulunup bulunmadığı Sosyal Yardımlaşma Bilgi Bankası'na (SOYBİS) göre tespit edilecek. Sağlık Bakanlığı kısa bir süre önce yaptığı düzenleme ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde sağlık hizmeti alıp 31 Aralık 2010 tarihine kadar borçlarını ödeyemeyen vatandaşların 250 TL ve altındaki borçlarının tamamını affetmişti. 250 TL üstündeki borçların yarısının ödenmesi halinde ise kalanın affedileceği belirtilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nca Türkiye'ye gönderilen Kıbrıslı vatandaşların da Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere olan borcu bu kapsamda affedilmişti.