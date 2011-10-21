-Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu da Bakanlar kurulunda ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu tasarısını Bakanlar Kuruluna sevk ettiklerini bildirdi. JW Marriot Otel'de devam eden Hak-İş 12. Olağan Genel Kurulu'na, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katıldı. Bakan Çelik, genel kurulda, Türkiye'nin son 9 yılda her alanda gösterdiği performansa dünyanın güçlü devletlerinin bile gıptayla baktığını belirterek, Türkiye'nin dünyanın yeni çekim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Türkiye'nin içeride istikrarlı, dışarıda itibarlı bir ülke olduğunu ifade eden Çelik, bunu 74 milyonun birlikte başardığını dile getirdi. Çelik, ''Türkiye'nin kazandığı bu ivme varlıklarını kan ve gözyaşının üzerine bina edenleri ve kaostan medet umanları rahatsız etmeye başlamıştır. 'Türkiye'yi nasıl durdurabiliriz' diye kafa yoranlar en kolay ve acımasız yöntem olarak terör kartını piyasaya sürmekten geri durmadılar, durmuyorlar'' diye konuştu. Hakkari'deki hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileyen Çelik, şöyle devam etti: ''30 yıl aradan sonra sivil bir anayasayı ittifakla görüşmeye başladığımız bir gün, 2023 Türkiye'sini konuştuğumuz bir gün, daha çağdaş, daha demokratik bir çalışma hayatına yönelik düzenlemeleri sosyal taraflarla masaya getirdiğimiz bir ortamda bu saldırıların gerçekleşmesi çok manidardır. Özgürlükse özgürlük. Demokrasi ise demokrasi. Hak ise hak, hepsi bu masanın etrafında enine boyuna konuşuluyor ama dert hak, hukuk değil. Buradan şu soruyu sormak istiyorum: 'İnsanın en temel hakkı yaşama hakkı değil mi? Bu hakkı gasbeden, kadın-çocuk demeden insanları katledenler hangi hakkı savunduklarını iddia edebilirler?' Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye yolundan dönmeyecektir. Birliğimizi tahkim ettikçe Türkiye'yi tökezletmeye,küresel rekabette Türkiye'yi yenik düşürmeye hiçbir güç muvaffak olamayacaktır.'' Bakan Çelik, ''Terör 12 Haziran'da seçim öncesinde durdu, neden durdu?'' gibi sorgulamalara cevap aramayı doğru bulmadığını dile getirdi. Sürecin sıkıntılı olduğunu ifade eden Çelik, terörle ilgili mutlaka bir çözüm zemininde buluşmak zorunluluğu olduğunu vurguladı. -''İşçi istatistiklerini erteledik''- Bakan Çelik, 2002'den bu yana çalışma ve sosyal güvenlik alanında önemli icraatlara imza attıklarını belirtti. Tartışılmasından bile korkulan meselelere çözüm ürettiklerini ifade eden Çelik, ''Yayımlanması halinde birçok sendikamızı çalışma hayatının dışında bırakacak olan işçi istatistiklerinin ertelenmesi 24. dönem parlamentosunun toplanmasının ardından ilk çıkardığımız yasal düzenlemedir. Yaklaşık 230 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini de uzlaşarak imzaladık'' diye konuştu. Son toplu sözleşmede en alt gelir grubuna seyyanen 150 TL verildiğini anımsatan Çelik, bu kararları konuşarak birlikte aldıklarına dikkati çekti. -İntibak çalışması- Emeğin istismarını engellemeye yönelik düzenlemeleri bu dönemde çalışma hayatına kazandıracaklarına değinen Çelik, şöyle konuştu: ''İntibak konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz ne yapmak istiyoruz, paylaşmak istiyorum. Burada amacımızı 1981 öncesi ve 1981'den 2000'e kadar aylık bağlama açısından 5 farklı sistem var. Bu 5 farklı sistem neticesinde farklı tablolarla karşı karşıya kalmışız. 2000 öncesinde emekli olan 2,5 milyon vatandaşımız var. Bu emeklilerimizle ilgili yaptığımız çalışma şu; 1981 yılında emekli olup 3600 gün prim ödeyen vatandaşımız ile 2000 yılında emekli olup yine 3600 gün prim ödeyen vatandaşımız ile aralarında ne gibi bir farklılık var. Bu tabloyu ortaya koymaya çalışıyoruz.'' Çalışmanın sonuçlarını emekli dernekleriyle de görüştüklerini dile getiren Çelik, kamuoyunda emekli aylığına zam gibi sunulan bir konunun intibak konusu olmadığını söyledi. -Kıdem tazminatı- Çelik, kıdem tazminatı konusunu sosyal taraflarla görüşerek çözüme kavuşturmak istediklerini ifade ederek, kazanılmış haklara asla bir müdahale olmayacağını, hatta bu haktan mahrum bırakılanların mağduriyetlerinin giderileceğini vurguladı. -İstihdam- Çelik, geçen yıl temmuz ayında yüzde 10,6 olan işsizliğin bu yılın temmuz ayında yüzde 9,1 olduğunu belirterek, son 1 yılda işsiz sayısının 273 bin kişi azaldığını, istihdamın ise 1 milyon 475 bin kişi arttığını söyledi. İstihdamı artıran politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Çelik, Türkiye'nin işsizliğe ilişkin asıl sorununun mesleksizlik olduğuna dikkati çekti. Çelik, mesleki eğitim konusunu çok önemsediklerini de dile getirdi ve ''Son 3 yılda 600 milyon TL kaynak kullanırak 500 bini aşkın vatandaşımızı meslekle buluşturduk'' dedi.