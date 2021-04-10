Sözcü yazarı Sezgin Özcan bugünkü yazısında, “Kamu görevinden çıkarılan hangi durumda ikramiye alır?” sorusuna yanıt verdi.

Özcan, bir okurunun, “14 Mayıs 1980 doğumluyum. İşe başlangıç tarihim 23 Ağustos 1999. 15 Aralık 2020'de kamu görevinden (Astsubay) disiplin kurulu kararı ile çıkarıldım. Çıkarılma sebebim FETÖ kaynaklı değil. Kayıtlarda yıpranma dahil 9435 gün (26 yıl 2 ay 19 gün) hizmet süresi görünüyor. Emeklilik için tamamlamam gereken bir süre kaldı mı? E-devlette emeklilik yılım 2030 görünüyor. Ne zaman emekli olabilirim? Görevden çıkarıldığım için emekli ikramiyesi alma hakkım var mı? Bu süreçte emeklilik işlemleri için herhangi bir başvuruda bulunmam gerekiyor mu?” sorularına şöyle yanıt verdi:

“4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emekliliğiniz için gereken 25 yıllık hizmet süresini tamamlamışsınız. Eksik hizmet süreniz yok. Emeklilik için 55 yaş şartına tabisiniz. Bu yaştan, hak kazandığınız yıpranma (FHSZ) süresi (5 yıl, 2 ay, 25 gün civarında olmalı) düşülür ve Şubat 2030'da emekli olabilirsiniz.

Sadece 4/c kapsamındaki hizmetleriniz üzerinden emekli aylığı bağlanırsa emekli ikramiyenizi alırsınız. Ancak 4/a (SSK) veya 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışır ve emekli aylığınız birleştirilen hizmet süreleriniz üzerinden bağlanırsa, görevden çıkarılmış olduğunuzdan ikramiyeniz ödenmez. Bu durumda ikramiyenizi ancak yargı yoluyla almanız mümkün olabilir. Bunun için, emekli aylığınızın sadece 4/c hizmetleriniz üzerinden bağlanmasını talep edip, talebinizin karşılanmaması üzerine dava açmanız gerekir.

Emeklilikle ilgili olarak şimdi bir şey yapmanız gerekmiyor. Emeklilik yaşınızı doldurduktan sonra SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yapacağınız başvuru üzerine 4/c statüsünden emekli aylığınız bağlanır.”

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