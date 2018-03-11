Kamu Futbol Turnuvası'nın startını Olimpik sporcular yaptı

Ercan ATA-ANKARA,(DHA)

Bu yıl 7\'ncisi düzenlenen MST İş Makineleri Kamu Futbol Turnuvası\'nın açılış töreni, Şöhretler Karması Takımı ile MST İş Makineleri Karma Takımı arasında gerçeklesen futbol müsabakası ile start aldı.

Açılış töreni, Başbakan eski yardımcısı Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız\'ın katılımı ile gerçekleşti. Açılış öncesi Şöhretler Karması ve MST İş Makinaları Takımı bir gösteri maçı yaptı.

Açılışa ayrıca Olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu, Dünya şampiyonu Selçuk Çebi, Avrupa şampiyonu Sezer Huysuz ve eski milli sporcuların yanında federasyon başkanları ve gazeteciler de katıldı.

Şöhretler karmasında Halil Mutlu (Milli Halterci), Ercan Ata (DHA- Ankara Spor Muhabiri), Ali Metin (İşitme Eng. Futbol Milli Takım Tek. Direktörü), Mustafa Özer (Eski Milli Futbolcu ve Buğsaş Spor Teknik Direktörü), Sezer Huysuz (Judo Federasyon Başkanı), Selçuk Çebi (Milli güreşçi ve Spor Eğitim Daire Başkanı), Murat Kandazoğlu (AASKF Başkanı), Aykut Akalın (Gençlerbirliği Spor Kulübü Yöneticisi), Alper Kabakçı (Kano Federasyonu Başkanı), Abdullah Ayar (Altındağ GHSİM Müdürü), Bora Marangoz (Eski Profesyonel Futbolcu), Yaşar Mermer (Futbol antrenörü), Hasan Ergin (Milli güreşçi), Cengiz Albayrak (Futbol İl Disiplin Kurulu Başkanı) gibi isimler yer aldı.

Şöhretler Karması ile MST İş Makineleri arasında oynanan mücadelenin başlama vuruşu Başbakan eski yardımcısı Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Erkan Haberal tarafından yapıldı.

Karşılaşmayı 6-3\'lük skorla Şöhretler Karması kazandı. Şöhretler Karması\'nın gollerini Soner Akbaş (2), Murat Kandazoğlu, Alper Kabakçı, Sezer Huysuz ve Ercan Ata kaydederken, MST İş Makinaları Takımı\'nın golleri Hakan Saral\'dan geldi.

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