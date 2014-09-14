Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Ulvi Saran görevinden ayrılıyor

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Ulvi Saran, kişisel twitter sayfasından görevinden ayrılma talebinde bulunduğunu duyurdu.

Ulvi Saran gerekçesini belirtmediği görevden ayrılma talebini Twitter'dan şöyle duyurdu:

"İki yıldır sürdürmekte olduğum Kamu Düzeni/Güvenliği Müsteşarlığı görevinden ayrılma talebinde bulundum.



Görevde bulunduğum süre içinde KDGM'deki mesai arkadaşlarımızla çözüm süreci ve demokratikleşme alanında yoğun bir çalışma dönemi geçirdik.



KDGM'nin çözüm süreci ve demokratikleşme alanlarındaki koordinasyon ve strateji görevi İçişleri Bakanlığı bünyesinde de devam edecek."

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı'nın görevi nedir?

Türkiye'nin orta ve uzun vadeli güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ve bu çerçevede Emniyet, Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi güvenlik ve istihbarat kurumları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu.



Bu kapsamda Başbakanlık'a bağlı olarak çalışan Kamu Güvenliği Müsteşarlığı, bir süre önce İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı.

Muammer Güler ve Murat Özçelik'ten sonra göreve gelen Ulvi Saran, 2 Ağustos 2012'den beri bu görevdeydi.



