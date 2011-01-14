Kamu doktoruna muayenehane ve özal hastane yasağı!

T24 - Anayasa Mahkemesi farklı karar verdi ama tam gün yasasına noktayı Danıştay koydu. Üniversite öğretim üyeleri dışında kamu doktorları ne muayenehane açabilecek ne de özelde çalışabilecek.



Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'dan kamuda çalışan hekimlere kara haber. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kurul, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesindeki Tam Gün Yasası ile ilgili basın açıklaması ve üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına ilişkin işleminin yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı kabul etti. Buna göre, üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorlar muayenehane açamayacak ve özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacak. 105 bin doktorun bulunduğu Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı hastanelerine bağlı yaklaşık 3 bin doktorun muayenehanesi var. Onların da Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kararın ardından muayenehanelerini kapatmaları ya da istifa edip özel sektöre geçmeleri bekleniyor.





'EMEK UCUZLATILIYOR'



Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, gerekçeli kararı beklediklerini söyledi. Prof. Dr. Tanık, 'Temel dayanağımız Anayasa Mahkemesi'nin kararı olmalı. Şu an sunulan hekim emeğinin ucuzlatılması yasasıdır. Hiçbir ülkede maaşın yüzde 20 performansın yüzde 80 olması mümkün değildir. Ancak bizim ülkemizde maalesef durum bu' dedi. Karar doktorların branşlarına göre örgütleri uzmanlık dernekleri tarafından da 'yanlış' bulundu. Muayenehanelerin yasayla kapatılmasını doğru bulmadıklarını belirten Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Ergene, şunları söyledi: 'Hastanın en iyi şartlarda kaliteli sağlık hizmetini aldığı tam gün çalışmayı destekliyoruz. Ama hasta ve hekim açısından muayenehane gerektiren şartlar ortadan kalkmadıkça muayenehanelerin yasayla kapatılmasını doğru bulmuyoruz.'





'İstifalar yaşanabilir'



Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil de, 'Hukukun verdiği bir karardır. Bunu yorumlamak doğru değil. Ama gelecek süreçte çok fazla istifanın yaşanabileceğini bekliyoruz. Üyelerimiz arasında emekliliğini isteyenler, istifa edip özel sektörde çalışmayı tercih edeceklerini söyleyenler çoğunlukta. Ancak buradaki sorun hekimin yalnızca kamuda çalışması değil. Kamuda çalışmaya zorlanan hekimin şartlarının da oldukça düşük olması. Dünyada performans geliri yalnızca yüzde 20 civarında sınırlıyken, bizde yüzde 80 civarında. Bu doğru değil' dedi.