Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Fatma Şahin dönemine ilişkin “Görevini kötüye kullanma” tespiti

Şehir plancısı olarak görev yapan bir vatandaşın, özlük hakları elinden alınarak önce uzak ilçedeki arşiv dairesine ardından itfaiyeye sürülmesi, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından mobbing olarak değerlendirildi. KDK, eski Bakan Fatma Şahin yönetimindeki Antep Büyükşehir Belediyesi’ne bu işlem nedeniyle ağır eleştiriler yöneltti.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, KDK’nin kararına göre, şikayette bulunan yurttaş, 2012 yılında Antep Büyükşehir Belediyesi’nde şehir plancısı olarak göreve başladı. Farklı görevlerde ve resmi çalışma saatlerinin dışında çalıştırılmaya itiraz eden şehir plancısı, bu itirazlarının ardından çeşitli baskılara maruz kaldı. Önce, Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Dış Birimler Şube Müdürlüğü, Yavuzeli İlçe Temsilciliği’ne gönderilen başvurucu daha sonra Arşiv Şefliği’ne atandı. Bu atamaların hukuka aykırı olduğunu kaydeden başvurucu, kararı yargıya taşıdı. Yargılama sürerken görev yeri üçüncü kez değişti ve bu kez Nurdağı İlçesi İtfaiyesi’nde görevlendirildi. Merkez ilçede ikamet eden başvurucunun harcırah talepleri ise reddedildi.

Belediyeden savunma

İddialarla ilgili savunması talep edilen Antep Büyükşehir Belediyesi, KDK’ye gönderdiği yazıda, “Başvuranın şehir plancısı kadrosunda olması nedeniyle İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının arşiv, istatistik ve veri tabanının kontrolünün sağlanması açısından Arşiv Şefliğinde görevlendirilmesinin yapıldığı, ilgili şahsa yönelik herhangi bir mobbing uygulanmadığı, başvuranca fiziki şartlara ilişkin hususların gerçeği yansıtmadığı” ifadelerini kullandı.

Olayın mobbing olduğuna hükmedildi

Antep Belediyesi’nin yanıtının eksik olduğunu, sunulan belgelerde yeterli özenin ve şeffaflığın gösterilmediğini tespit eden KDK ise kararında, olayın mobbing olduğuna hükmetti, uygulamaya son verilmesine yönelik tavsiye kararı verdi. Antep Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik eleştirilerin yer aldığı kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde şehir plancısı olarak görev yapan başvuranın, hakkında uygulanan mobbingin tespitinin yapılmasını ve sonlandırılması yönündeki talebinin kabulü gerektiğinden ilgili idareye tavsiyede bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. ‘Yetkinin kötüye kullanılmaması, kararların gerekçeli olması, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi’ ilkelerine uygun davranılmadığı anlaşılmış olup, idareden bundan böyle bu ilkelere uyması beklenmektedir.”