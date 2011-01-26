-KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURULUYOR TBMM (A.A) - 26.01.2011 - TBMM Anayasa Komisyonu, Anayasa değişikliğinde yer alan ve kamuoyunda ''ombudsmanlık'' olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulması ve görevlerine ilişkin konuları düzenleyen tasarıyı kabul etti. Tasarı, gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişiyle ilgili şikayetlerini, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasa'da belirtilen nitelikleri çerçevesinde idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına bağlılık, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak ve uzlaşmaya davet etmek üzere Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulmasını amaçlıyor.