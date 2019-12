-Kamu çalışanlarının lehine oldu ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Eşit işe eşit ücret konusu çok tartışıldı, çok talep edildi. Bir şekilde de artık doğrusu, iktidar olarak 'bu iş bitsin' anlayışıyla, can havliyle yapılan bir çalışmadır. Çok adaletli mi oldu, her sorunu çözdü mü? Çözmemiş olabilir her sorunu ama büyük ölçüde de kamu çalışanlarının lehine olan bir düzenleme oldu'' dedi. Bakan Çelik, KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve yönetim kurulu üyelerini, konfederasyonun genel merkezinde ziyaret etti. Göreve geldiği günden itibaren çalışmalarının yoğunluğundan dolayı kamu görevlileri ve işçi konfederasyonlarını ziyaret etme imkanı bulamadığını ifade eden Çelik, 7 aylık dönemde sürdürdükleri diyalog merkezli çalışmayı bundan sonra da sürdüreceklerini söyledi. Demokrasilerde yüzde 100 mutabakat sağlanamamasının doğal olduğuna işaret eden Çelik, her sivil toplum kuruluşunun olaylara bakış açısının ve çözüm önerilerinin farklı olabildiğini bildirdi. Özgen'in son dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnameleri ve bazı yasal düzenlemeleri eleştirmesi üzerine Bakan Çelik, şunları söyledi: ''Özellikle kamu görevlileri yasasıyla ilgili kritik birkaç konu bizi de yordu. Bunu samimi olarak ifade ediyorum. Ama onun dışındaki konularla ilgili konfederasyonun mutlaka katkısı oldu. Bunu da göz önüne almak lazım. Ana konular, yani sözleşmeye katılma, itiraz ve hakem heyetiyle ilgili konular, aslında hiç kimsenin dört dörtlük katıldığı bir atmosfer oluşturmuyor. Bütün çıplaklığıyla ifade ediyorum. Başka bir yol da bulamıyorsunuz.'' Yasama faaliyetlerinin kalıcı ve millete dönük olması gerektiğine dikkati çeken Çelik, ''Henüz grev hakkı olmayan bir toplu sözleşmeden bahsediyoruz. Bunlar bir kapıdır, kapı açılmıştır. Önümüzdeki süreç içinde bunlar yoğun bir şekilde tartışılacaktır. Bu şekilde zaman demokrasinin, çağdaşlaşmanın, özgürlük, şeffaflık lehine işleyecektir. İşliyor da zaten. Engellemek de mümkün değil. Ben daha iyi olacağı inancındayım'' diye konuştu. Çelik, şunları kaydetti: ''Eşit işe eşit ücret konusu çok tartışıldı, çok talep edildi. Bir şekilde de artık doğrusu, iktidar olarak 'bu iş bitsin' anlayışıyla, can havliyle yapılan bir çalışmadır. Çok adaletli mi oldu, her sorunu çözdü mü? Çözmemiş olabilir her sorunu ama büyük ölçüde de kamu çalışanlarının lehine olan bir düzenleme oldu. Gerek hazine, gerek bütçeye maliyet açısından, çalışanlar arasındaki eşitsizliğe yol açan uygulamaların ortadan kalkması açısından... Olumlu bir adım.''