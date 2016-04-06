Rusya ile yaşanan uçak krizi ve terör olayları nedeniyle zor bir yıl geçiren turizm sektörünü ayakta tutmak için devletin kamu çalışanlarına tatil desteği vereceği öne sürüldü.

Yeni Şafak'ın haberine göre, yurtdışından gelen turist sayısındaki azalmanın ardından kaybı telafi etmenin yollarını arayan turizmciler, gözünü kamuya dikti. Turizmcilerin önerisi kabul görürse sayıları 3.5 milyonu bulan kamu personeline erken rezervasyon kampanyalarına ilaveten yüzde 30 indirim daha yapılacak ve ek maliyetler devletle paylaşılacak.

Öneriye sıcak yaklaşan Turizm Bakanlığı, konuyu dün Bakanlar Kurulu'na da taşıdı. Proje kabul edilirse tüm kamu çalışanları ve ailelerine oteller ile tur paketlerinde yüzde 35 erken rezervasyon indirimine ilaveten yüzde 30 da kamu indirimi sağlanacak. Önerinin iç pazarda ciddi bir hareketlilik sağlayacağı ve zor durumda olan sektörü rahatlatacağı öngörülüyor.

Yaklaşık 3,5 milyon çalılşan

Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı kadro ve pozisyonları dışında Türkiye'de 3 milyon 339 bin kişi kamuda çalışıyor. Bunlardan 2 milyon 489 bin 668'i memur, 15 bin 915'i hakim ve savcı, 126 bin 168'i öğretim elemanı, 107 bin 110'u sözleşmeli personel, 278 bin 88'i işçi, 23 bin 220'si geçici personel, 237 bin 40'ı asker ve 61 bin 877'si özel hükümlere tabi (kamu bankaları) personelden oluşuyor.

Acil eylem planı

Hükümet, bu yıl başta Rusya ile yaşanan uçak krizi ve terör olayları nedeniyle zor bir yıl geçiren turizm sektörünün elini rahatlatmak için acil eylem planını hayata geçirdi. Bu doğrultuda sektöre 225 milyon liralık destek, 288 milyon liralık da borç erteleme imkânı sağlandı. Ayrıca geçen yıl Rusya ve BDT ülkelerinden turist getiren seyahat acentelerine 6 bin dolarlık yakıt desteğinin kapsamı genişletilerek tüm ülkelere verildi. Kredi başvuru tarihinden önceki yıl en az 400 bin turist getiren 'A Grubu' acentelere 100 milyon liraya kadar kredi kullanma imkânı sağlandı.

2016 yılını kayıpsız kapatmayı hedefleyen Turizm Bakanlığı, pazar çeşitliliğine odaklanarak tanıtım faaliyetlerini artırdı. PR çalışmalarını da artıran bakanlık, EXPO 2016 Antalya'nın 6 aylık sergi süreci için Jennifer Lopez, Selena Gomez, Sting gibi dünyaca ünlü isimlerle anlaştı.