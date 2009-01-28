Kamu çalışanları obez çıktı

Elazığ'da, kamuda çalışan kadın ve erkekler üzerinde yapılan araştırmada, hem erkeklerin hem de kadınların obez ve fazla kilolu vücut tipine sahip oldukları ortaya çıktı.



Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada, "Kamuda çalışan erkek ve kadınların vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi" başlığıyla yapılan yüksek lisans tez çalışmasında, kentteki kamu kuruluşlarında çalışan 2 bin 823'ü erkek, 1252'si kadın olmak üzere toplam 4 bin 75 kamu çalışanıyla görüşüldüğünü kaydetti.



Araştırma kapsamında, deneklerin vücut tipini ortaya çıkarıcı bel, kalça ölçümleri, bunların birbirine oranları gibi ölçümler yaptıklarını, aynı zamanda anket yaparak egzersiz ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları hakkında bilgi ve yaptıkları işlemleri sorguladıklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu:



"Araştırmada, standartlara göre erkeklerin yüzde 42,7'si, kadınların ise yüzde 30'u obez vücut tipinde çıktı. Erkeklerin yüzde 34,4'ü, kadınların ise yüzde 29,7'sinin fazla kilolu oldukları belirlendi. Buna göre, kamuda çalışan erkeklerin yüzde 77,1'i, kadınların ise 59,7'si hem obez hem de fazla kilolu vücut tipine sahip. Normal vücut tipi ise erkeklerde yüzde 22 iken kadın çalışanlarda bu oran yüzde 38 oldu. Zayıf vucüt tipine ise erkeklerde yüzde 0.9, kadınlarda ise yüzde 2.6 oranında rastlandı. Araştırmada, deneklere yöneltilen (vücudunuzu nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?) sorularına, erkeklerin yüzde 51,5'i, kadınların ise yüzde 57,7'si (fazla kilolu) olarak algıladıkları yönünde yanıt verdiler."



Erkekler risk sınırı üstünde



Aslan, araştırmada, erkek çalışanların hem bel çevresi hem de bel-kalça oranı bakımından sağlık risk sınırlarının üzerinde yer aldıklarının görüldüğünü belirtti.



Standartlara göre, erkekte bel çevre risk sınırının 94, kadınlarda ise 88 santimetre, kadın ve erkekte bel-kalça oranı risk sınırının yüzde 90 olduğunu bildiren Cengiz Aslan, "Araştırmada, erkeklerde bel çevresi 96.5, kadınlarda 82.4 santimetre bulundu. Bel-kalça oranının erkeklerde yüzde 93, kadınlarda yüzde 83 olarak ölçüldü. Buna göre erkek çalışanların hem bel çevresi ve hem de bel-kalça oranı bakımından sağlık risk sınırlarının üzerinde yer aldıkları görülmektedir" dedi.



Eğitim arttıkça kontrol artıyor



Doç. Dr. Aslan, araştırmaya katılan kamu çalışanlarının öğretmen, mühendis, avukat, hâkim, memur, işçi ve yönetici olarak dağılım gösterdiğini söyledi.



Araştırmada, kamuda çalışan erkek ve kadın işçi grubunun, vücut kompozisyonu, kilo, beden kitle indeksi, bel çevresi, bel-kalça oranı, vücut yağ oranı ve çocuk sayısı bakımından diğer mesleklere oranla daha yüksek bulunduğunu ifade eden Aslan, "Eğitim düzeyi yükseldikçe kamu çalışanlarının bel çevresi ve bel-kalça oranında da azalma meydana geldiğini gözledik. Ayrıca eğitim düzeyinin düzenli diyet uygulama ve egzersiz alışkanlığı ile vücut ağırlığını kontrol altına almada önemli bir faktör olduğunu gördük" diye konuştu.



Bu sonuçlara göre, araştırmaya katılan erkek ve kadın kamu çalışanlarının obez ve fazla kilolu olduklarını belirlediklerini dile getiren Cengiz Aslan, "Özellikle kamuda çalışan erkekler arasında obezite hızla artmaktadır. Kamu çalışanlarının genelde düzensiz beslenme alışkanlıkları ve sedanter (Spor yapmayan-normal yaşam süren) tarzına bağlı olarak vücut kompozisyon değişimleri, şişmanlık problemleri ile karşıya kaldıkları gözlenmektedir" şeklinde konuştu.



(AA)

