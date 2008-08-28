Kamu çalışanları Ankara’ya yürüyor

Afyonkarahisar



Kamu İşveren Kurulu ile sendikalar arasında sürdürülen toplu iş görüşmesi sürecinde, çalışanların sorunlarını çözme noktasında ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle Muğla, Isparta, Aydın, Denizli, İzmir, Burdur, Antalya, Manisa ve Uşak'tan gelen Türkiye Kamu-Sen üyesi çalışanlar, Afyonkarahisar'da buluştu.

Afyonkarahisar'da Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Abdullah Umurhan ve diğer üyeler tarafından karşılanan kamu çalışanları, geceyi kentte geçireceklerini belirterek, yarın Ankara'ya hareket edeceklerini bildirdiler.

Karşılama töreninde konuşan Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Umurhan, "Ya Şölen Ya Da Açlık Grevi" eylemiyle yola çıkan arkadaşlarıyla beraber memurun sesini duyurmak, sessiz çoğunluğun sesi olmak için yola çıktıklarını ifade ederek, rakamlarla yalan söyleyenlere karşı yürüyeceklerini bildirdi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Umurhan, IMF talimatları doğrultusunda hazırlanan 2008 yılı bütçesinin, başta kamuda çalışanlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine zor günler yaşattığını öne sürerek, hükümetin ulusal politikalar uygulayarak 2009 yılında kamu çalışanlarının yüzünü güldürmesini istedi.

Düzce

Ankara'ya gitmek için Trakya ve Marmara bölgesinden yola çıkan Türkiye Kamu-Sen üyeleri ise Düzce'deki sendika üyeleri tarafından karşılandı. Çoban mevkiindeki karşılama töreninde konuşan Türkiye Kamu-Sen Düzce İl Temsilcisi Şemsettin Bahadır, Marmara ve Trakya'dan gelen kamu çalışanlarıyla birlikte Ankara'ya yürüyeceklerini belirterek, "Ya anlaşma ya eylem" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Bahadır, 82 ildeki Türkiye Kamu-Sen çalışanlarının aynı anda Ankara'ya hareket ettiklerini dile getirerek, "Eğer taleplerimiz gözardı edilir ve siyasi irade yine bildiğini okursa, öncelikle Ankara'da açlık grevine başlayacağız, beraberinde de eylemlerimizi yoğunlaştırarak devam ettireceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından sendika üyeleri, Ankara'ya hareket etti.