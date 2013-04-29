Kamu çalışanını darp edene 1 yıl hapis cezası verilecek

Sağlık personellerine yönelik saldırıları engellemek amacıyla TCK'nın 265. maddesine 1 haftadan 6 aya kadar hapis cezası eklenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmada görevi başındaki kamu çalışanını darp ederek yaralayan kişiye zor hapsi verilecek. Hâkim karşısına çıkan zanlı 1 haftadan 15 güne, 1 aydan 3 aya, 3 aydan 6 aya kadar tutuklu kalması cezasına çarptırılacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, TBMM çatısı altında kurulan ver sağlık çalışanlarına dönük saldırıları araştıran komisyon konuyla ilgili bir rapor hazırladı. Geçen yıl hayata geçirilen ve şiddet gören sağlık çalışanlarının şikâyetlerini ilettiği 'beyaz kod' birimine son altı ayda 4 bin 342 vaka yansıdı.

Olayların yüzde 33'ünü fiziksel, yüzde 67'sini ise sözlü saldırılar oluşturdu. Şiddete maruz kalanların yüzde 56'sı kadın, yüzde 44'ü ise erkek. Olayların yüzde 33'ü acil servislerde, yüzde 31'i polikliniklerde, yüzde 16'sı da klinik servislerde yaşandı.

Sağlık-Sen, yaşadıkları şiddetin önlenmesi için sağlık çalışanlarının fedakârlıklarını gözler önüne seren film hazırlattı. Hastalar için yardıma koşarken kimi zaman hayatını kaybeden kimi zaman da sakat kalan sağlıkçıların filme çekilen gerçek hikayeleri yürek burktu.

12 Mayıs Hemşireler Günü'nde gösterilecek olan 'Bedel Ödeyenler' filmiyle ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 'Kamu görevlilerine şiddet uygulayanlar için özel savcılıklar kurularak davalar hızla sonuçlandırılmalı ve bunlar kamuoyuna duyurulmalı' dedi.