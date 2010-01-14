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Kamu çalışanı işçiye ikramiye müjdesi!

Kamuda çalışan işçilerin ikramiye tarihleri belli oldu. İkramiyelerin ilk yarısı 29 Ocak, ikinci yarısı ise 30 Haziran'da ödenecek.

14 Ocak 2010 02:00

T24 - Kamuda çalışan işçilerin ikramiye tarihleri belli oldu. İkramiyelerin ilk yarısı 29 Ocak, ikinci yarısı ise 30 Haziran'da ödenecek.
    


Bakanlar Kurulu'nun "6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2010 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Kararı" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2010 yılında; kanun çerçevesinde yapılacak ilave tediyenin (ikramiye) birinci yarısının 29 Ocak 2010, diğer yarısının 30 Haziran 2010 tarihinde ödenmesi kararlaştırıldı.


Maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 27 Aralık 2010 tarihinde ödenecek.

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