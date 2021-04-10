Kamu bankası çalışanları pandemi sürecinde azaltılmayan mesai saatlerine tepkili

Kamu bankası çalışanları, bankalarının pandemi sürecinde eski çalışma saatlerini uygulama konusundaki kararlarına tepkili.

Birçok özel banka pandemi döneminde sabah ve öğleden sonraki mesai saatlerini birer saat azalarak, çalışma saatini günde toplam 2 saat düşürdü.

Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halkbank gibi kamu bankaları ise eski mesai düzeninde çalışmaya devam etti.

Sözcü Gazetesinin haberine göre; Ziraat Bankası'nda çalışan bir banka çalışanı "Gün boyu çok sayıda müşteri ile muhatap oluyoruz, para ve evrak alışverişi yapılıyor, risk altında çalışmaya devam ediyoruz. Diğer bankalar mesai saatlerini kısaltırken bizi düşünen yok. Kamu bankasında çalıştığımız için üvey evlat muamelesi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı sorun geçen yıl da yaşandı

Geçtiğimiz yılda pandemi sürecinin başlangıcından sonra vakaların artması üzerine Akbank, Garanti BBVA, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası gibi pek çok özel banka çalışma saatlerinde azalmaya gitmişti. Kamu bankaları ise çalışanların yoğun şikayetlerine rağmen çalışma saatlerini değiştirmemişti.