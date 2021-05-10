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Ekonomi

Kamu bankalarının kârında sert düşüş: Vakıfbank'ın kârı yüzde 56, Halkbank'ın yüzde 92 azaldı

10 Mayıs 2021 10:28

Ekonomi Servisi

Vakıfbank’ın kârı 2021’in birinci çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 56 azalarak 750 milyon TL’ye geriledi. Kârda çeyreksel bazda ise yüzde 12 artış gerçekleşti. Bankanın özkaynak kârlılığı yüzde 6,5’a indi. 

Geçen hafta bilançosunu açıklayan Halkbank‘ın 2021 ilk çeyrek net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 92 oranında azalarak 59.035.000 TL olmuştu. Buna Halkbank'ın 2021 ilk çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 92 oranında azalmıştı.

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