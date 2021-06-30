Kamu bankaları Nisan-Mayıs aylarında 1.1 milyar zarar etti; Prof. Babuşçu: Geçen yıl verilen düşük faizli konut kredileri etkili

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Nisan 2021’de 432 milyon TL olan kamu mevduat bankalarının net zararı, Mayıs 2021’de de 644 milyon TL’ye yükseldi.

Böylece kamu mevduat bankalarının 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan iki aylık dönemdeki toplam net zararı 1 milyar 76 milyon TL’ye ulaştı.

Kamu mevduat bankaları geçen yılın aynı döneminde 5,2 milyar TL net kâr açıklamıştı.

2020 yılının ilk beş ayında kamu mevduat bankalarının 9 milyar 579 milyon TL olan kamu mevduat bankalarının net dönem kârı, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 92,6 düşüşle 709 milyon TL’ye geriledi.

Sözcü'den Emre Deveci'nin sorularını yanıtlayan bankacılık uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, zararın nedeni olarak, geçen yıl düşük faizle dağıtılan kredilere ve alınan yüklü Hazine tahvillerine işaret etti.

Geçen yıl kamu bankalarının yüzde 7-8 seviyelerinden düşük faizle çok fazla kredi verdiğini ancak bu yıl faizlerin 10 puan yukarıda olduğunu belirten ve özellikle 10 yıl vadeli düşük faizle verilen konut kredilerine dikkat çeken Babuşçu, oluşan zararda ilk faktörün bu olduğunu söyledi.

Zarara geçişte ikinci faktör olarak Hazine tahvillerine işaret eden Babuşçu, kamu bankalarının geçen yıl yüklü Hazine tahvili aldığını ancak bu tahvillerin faizleri artarken değerlerinin düştüğünü, bu durumun da kamu bankalarının zararında etkili olduğunu söyledi.