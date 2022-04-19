Kamu arazisine yapılan “yalı projesine” halk plajı da dahil edilmiş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası’nın İstanbul Tuzla’daki denize sıfır arazisi üzerine yapılan “yalı projesine” halk plajının da dahil edildiği ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, İller Bankası 2019 yılında Tuzla’daki arazisi üzerine bir konut projesi yapılması için ihale düzenledi. İhaleyi Vesen Yapı Şirketi-Osman Acar Limited Şirketi Ortak Girişimi aldı ve 540 milyonluk sözleşmeye imzalandı. Arazi üzerine yapılan ve “Mercan Tuzla Vesen Yalıları” adı verilen konut projesinin satışları da geçen aylarda başladı.

İnşaatı yapan ve ihaleyi alan Vesen Yapı Şirketi’nin sahibi ise kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu’na ait.

İnşaat şirketinin yetkileri ise plajın halka kapatıldığı ve konut projesine dahil edildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Projemiz Tuzla’nın Mercan Bölgesi yapılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kuruluşu olan İller Bankası garantörlüğündedir. Konut projesinin 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanıp konutların teslim edilmesi hedefleniyor. İller Bankası’nın 40 bin 795 metrekare alana sahip denize sıfır arazisi üzerinde geliştirilen proje, 16 blokta sadece 158 adet daireden oluşuyor. Daire satış fiyatlarımız 1 milyon 360 bin dolardan başlıyor. Kuru 13 TL’ye sabitledik ve 17 milyon 680 bin TL’ye tekabül ediyor satış başlangıç fiyatlarımız.

Denize sıfır bizim projemiz. Sağlık Bakanlığı tarafından mavi bayrak verilen ve girilen bir plaj. Kamuya ait bir alan ama sadece site sakinleri kullanabilecek bu alanı. Çünkü zaten güvenlik açısından da etrafı kapalı olacak. Çok eskiden burası belediye plajı olarak geçiyordu ama uzun süredir kullanılmıyordu.”

Tuzla Belediye Başkanı: Kıyı kenar çizgisindeki alanlar devletten izin alınmadan kullanılamaz, onlar izin aldı mı bilmiyorum

AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Kıyı kenar çizgisindeki alanlar devletten izin alınmadan kullanılamaz. İzin almaları lazım devletten ve ilgili kamu kurumlarından. Onlar izin aldılar mı bilmiyorum. Biz sadece inşaat ruhsatını veriyoruz belediye olarak. Eğer böyle bir şey yaptılarsa da kendilerinin bileceği bir konu bu. Kıyı kenar çizgisindeki tüm alanlar halka açıktır ama kanunen gidip kiralarlarsa ben buna bir şey yapamam. İnşaat falan yapıldığına dair de bana bir bilgi gelmedi” diye konuştu.

CHP'li Belediye meclis üyesi Çalasın: Tuzla’daki tek halk plajıydı

Tuzla Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Rıza Çalasın ise, “Konut projesine dahil edilen plaj da daha önce halk plajıydı ve Tuzla’daki tek halk plajıydı. Pandemiden kısa bir süre önce halka açılmıştı ve yurttaşlar burada denize giriyordu” diyerek duruma tepki gösterdi.