Kampüste Kızıldere anması pankartına izin vermeyen özel güvenlik, öğrencileri darp etti

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Kızıldere Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle kampüs girişine pankart asmak isteyen öğrenciler üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere Köyü'nde 30 Mart 1972 tarihinde Mahir Çayan, Sabahattin Kurt, Nihat Yılmaz, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Ertan Saruhan, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, Ömer Ayna ve Cihan Alptekin’in öldürülmesinin yıldönümü nedeniyle Anadolu Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Yunus Emre Kampüsü Cumhuriyet Kapısı girişine üzerinde 'Kızıldere'den Kobane'ye sürüyor mücadele' yazılı pankartı asmak istedi.

Üniversitenin özel güvenlik görevlileri, kampüs girişine pankart asmak isteyen öğrencileri darp etti. Arbedenin ardından kampüs girişine pankart asılmadı.

Öğrenciler adına kampüs önünde basın açıklamasını okuyan Merve Benzer "30 Mart 1972'de binlerce polis ve askerle gerçekleştirilen kontrgerilla operasyonu sonucunda Kızıldere Köyü'ndeki çatışmada Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Saffet Alp, Nihat Yılmaz, Ahmet Atasoy, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Erhan Saruhan, Sinan Kazım Özdoğru ve Sebahattin Kurt katledilerek devrimci dayanışmanın ve faşizme karşı direnmenin simgesi oldular" dedi.