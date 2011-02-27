-KAMPÜSLER DE "DUMANSIZ" OLACAK ANKARA (A.A) - 27.02.2011 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile ulusal öğrenci konseyi işbirliğinde geliştirilen ''Dumansız Kampüs'' projesiyle, 1 Mart 2011'den itibaren üniversitelerin kampüslerinde sigara kullanımının önüne geçilmek amacıyla çalışma başlatılacak. Kampanya, Dünya Tütünsüz Günü olan 31 Mayıs 2011 tarihine kadar devam edecek. ''Dumansız Kampüs'' projesinin yürütücüsü üniversitelerdeki öğrenci konseyi başkanları olacak. Proje kapsamında öğrencilere sigarayı bırakma sözleşmesi ve sigara sakınma sözleşmesi imzalatılacak. Kampanyanın sonunda üniversitelere ve projeye katılanlara hediyeler verilecek. Projeyle, öğrencilerin sigaraya karşı bilinçlendirilmeleri, farkındalık oluşturulması, sigaradan soğutmak ve sigarayı bıraktırmak amaçlanıyor. Projenin öncelikle hedef kitlesini üniversite öğrencileri oluşturuyor. Projenin sosyal paydaşları arasında YÖK, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği, belediye ve valilikler, sanayi ve ticaret odaları, medya, Dünya Sağlık Örgütü, Yeşilay yer alıyor. -''SİGARA İÇEN GİREMEZ'' KONSERLERİ- Gençlere sigarayı bıraktırmayı hedefleyen proje kapsamında üniversitelerde ''Sigara İçen Giremez'' adıyla bir dizi konserler düzenlenmesi planlanıyor. Üniversitelerin bahar şenliklerinde yapılacak konsere girişte öğrenciler kapıda bilet almak yerine sigara paketlerini ve çakmaklarını kutulara atacak. Üniversitelerdeki vize, final çalışma notlarında ''Dumansız Kampüs'' kaşesi yer alacak. Kampanyaya katılanlar ücretsiz diş muayenesi yaptırabilecek. Öğrenciler Sigara Bırakma Merkezlerine yönlendirilecek. Üniversite gençliğinin okuduğu ''Penguen, Uykusuz, Leman'' gibi dergilerde kampanyanın işlenmesi sağlanacak. Proje kapsamında kampanyaya katılanlar arasından seçilecek kişilere verilmesi önerilen hediyeler içinde araba, iphone, ipad, yurt dışında dil eğitimi yer alıyor.