Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu ile bazı AKP milletvekilleri de bildiriye imza atmış görünürken, kampanyanın öncülerinden olan Hakan Tahmaz, "Kampanya sabote edildi. Şimdi güvenlik önlemi alıyoruz, isimleri süzgeçten geçireceğiz" açıklamasını yaptı.Siteye imza atanların sayısı dün akşam saatlerinde 13 bini geçmişti. Fakat listeler incelendiğinde, bazı ilginç isimler dikkat çekti. Bir süre önce yaptığı röportajda, geçmişte bir Ermeni güreşçiye yaptığı hareketten pişmanlık duyduğunu açıklayan eski güreşçi AKP Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya, AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç gibi isimler de yer aldı.Yerlikaya, bildiriye imza atmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Biz hata yapmadık ki özür dileyeyim. Hata yapanlar özür dilesin" dedi.Bilgiç ise, basın mensuplarının uyarmasıyla, listede adının yer aldığını öğrendiğini belirterek, "İsmimi oraya yazanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.Tahmaz ise, sitenin kuruluş aşamasında güvenlik önlemi düşünülmediğini, siteye giren herkesin istediği isimle imza atabildiğini belirterek, "Bir arkadaşı görevlendirdik. Bundan sonra bütün isimler süzgeçten geçecek. Mevcut isimleri de süzgeçten geçireceğiz" diye konuştu.